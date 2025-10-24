Em qual canal vai passar Manchester United x Brighton e horário

Após a grande vitória sobre o Liverpool no último fim de semana, o Manchester United recebe o Brighton no Old Trafford no sábado, 25, buscando fazer algo que não fazia há mais de um ano: vencer três jogos seguidos na Premier League. O jogo começa às 13h30.

Quando é o jogo e assistir Manchester United x Brighton

Neste sábado, os torcedores da Premier League podem assistir ao vivo na ESPN e Disney+, streaming. Nenhuma emissora aberta exibe a partida.

Amorim não tem grandes problemas com lesões, já que Lisandro Martínez está perto de retornar após uma grave lesão no joelho. Jogadores como Leny Yoro, Benjamin Sesko e Patrick Dorgu estarão buscando uma vaga no time titular, mas seria uma surpresa se Amorim não mantivesse a mesma escalação que jogou tão bem contra o Liverpool. Isso significa Matheus Cunha no ataque, com Bryan Mbeumo e Mason Mount atuando no apoio, enquanto Bruno Fernandes foi excepcional, assim como o novo goleiro titular, Senne Lammens.

As lesões têm afetado o Brighton há bastante tempo, com Adam Webster, Solly March e Jack Hinshelwood ainda fora de combate. Diego Gomez, Brajan Gruda, Joel Veltman e Kaoru Mitoma também têm enfrentado problemas físicos. O ex-atacante do United, Danny Welbeck, continua liderando o ataque do Brighton e o veterano marcou dois gols na grande vitória contra o Newcastle no último fim de semana, enquanto Georginio Rutter e Yankuba Minteh têm sido muito ativos no apoio a Welbeck.

Este parece ser um jogo em que o United terá muita posse de bola, mas estará um pouco vulnerável nos contra-ataques e cederá algumas chances ao adversário. Dito isso, a dupla Cunha e Mbeumo dá uma dimensão extra ao ataque e deve ajudar o time a superar o Brighton, embora um empate seja plausível. Manchester United 2-1 Brighton.