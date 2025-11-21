Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Atlético hoje
O jogo da quarta rodada acontece em Lisboa
O Benfica entra em campo nesta sexta-feira, 21 de novembro, contra o Atlético, clube da terceira divisão de Portugal. A partida é válida pela quarta rodada da Taça Portugal e acontece no Estádio do Restelo, em Lisboa, a partir das 17h30 (horário de Brasília).
Onde assistir o jogo do Benfica hoje
O jogo do Benfica hoje tem transmissão gratuita pela Cazé TV, no Youtube. Quem está em Portugal pode assistir pelo Sport TV, às 20h30 do horário local.
O técnico José Mourinho deve apresentar a seguinte escalação: Anatoliy Trubin, Amar Dedic, António Silva, Tomás Araújo, Samuel Dahl, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Dodi Lukebakio, Georgiy Sudakov, Fredrik Aursnes, Vangelis Pavlidis.
O Atlético, de Pedro D’Oliveira, deve escalar Fábio Ferreira, Paulinho, Bruno Almeida, Fran González, Vicente Durand, Catarino Pascoal, Caleb, Ricardo Dias, Joãozinho, Caio Santana, Miguel Barandas.
Como funciona a Taça Portugal?
A Taça de Portugal, criada em 1938, é o principal torneio eliminatório do futebol português. Disputada por clubes de todas as divisões, a competição é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e garante ao campeão uma vaga na Liga Europa da UEFA.
O Benfica segue liderando o ranking com 26 títulos, seguido pelo FC Porto, que possui 20 conquistas. O Sporting, agora com 18 taças, amplia a distância para os demais clubes. Boavista aparece na quarta posição, com cinco títulos, enquanto Vitória de Setúbal, Belenenses e SC Braga têm três cada um.
Neste ano, o Sporting alcançou seu 18º troféu na competição, consolidando-se como o terceiro maior vencedor do torneio.