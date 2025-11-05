O SL Benfica se prepara agora para enfrentar o Bayer Leverkusen na quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Bayer Leverkusen hoje

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Bayer Leverkusen hoje

Na tarde desta quarta-feira, 5 de novembro, Benfica e Bayer Leverkusen disputam a quarta rodada da Champions League. Este promete ser um confronto interessante e intenso entre as duas equipes, que acontecerá no Estádio da Luz.

Onde assistir o jogo do Benfica hoje?

O jogo de hoje terá transmissão para o Brasil através do streaming da HBO Max. Em Portugal a partida pode ser assistir pelo canal Sport1 ao vivo. Nos EUA, a partida será transmitida pela TNT Sports 3. A transmissão começa às 17h (de Brasília).

O Benfica, comandado por José Mourinho, perdeu todos os seus três primeiros jogos na competição europeia desta temporada. As derrotas foram para o FK Qarabag, Chelsea e Newcastle United. O clube da Liga Portuguesa jogará em casa na próxima rodada e buscará a vitória com todas as suas forças.

O time da Bundesliga também não conseguiu obter nenhum resultado positivo em sua atual campanha na Liga dos Campeões da UEFA. O Bayer Leverkusen empatou em seus dois primeiros jogos e sofreu uma derrota acachapante em sua terceira partida da Liga dos Campeões desta temporada contra o Paris Saint-Germain.

Como funciona a Champions?

Este é apenas o segundo ano sob a nova estrutura da UEFA. Os tradicionais oito grupos desapareceram; em vez disso, 36 clubes agora estão em uma única tabela. Cada equipe enfrenta oito adversários diferentes, divididos igualmente entre jogos em casa e fora.

Três pontos são concedidos por vitória e um por empate, mas a classificação não é mais tão simples. Os 8 melhores colocados após a oitava rodada avançam diretamente para as oitavas de final. Os clubes que terminarem entre 9º e 24º lugar precisam disputar um play-off de ida e volta para chegar às oitavas de final. Os 12 últimos colocados são eliminados completamente, sem segunda chance na Liga Europa.

A temporada passada mostrou o valor do impulso inicial. Dezesseis pontos em oito jogos quase sempre foram suficientes para terminar entre os oito primeiros, com 15 pontos geralmente suficientes.

Dez pontos — três vitórias e um empate — praticamente garantiam uma vaga nos playoffs, enquanto nove pontos muitas vezes eram suficientes para garantir a classificação. Qualquer pontuação abaixo de oito pontos deixava os clubes à beira da eliminação.

Quando serão os jogos da fase de grupos:

4ª rodada: 4 a 5 de novembro de 2025

5ª rodada: 25 a 26 de novembro de 2025

6ª rodada: 9 a 10 de dezembro de 2025

7ª rodada: 20 a 21 de janeiro de 2026

8ª rodada: 28 de janeiro de 2026