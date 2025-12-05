Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Sporting hoje e escalação

Nesta sexta-feira, 5 de dezembro, tem clássico português: Benfica e Sporting entram em campo para a 13ª rodada do Campeonato Português. O jogo está marcado para às 17h15, de Brasília, e acontece no Estádio da Luz. Veja como assistir do Brasil o dérbi de Lisboa.

Onde assistir o jogo do Benfica hoje e Sporting

O canal ESPN e a plataforma de streaming Disney Plus vão transmitir a partida do Benfica e Sporting hoje, ao vivo em todo o Brasil. Em Portugal, a transmissão é da BTV.

As emissoras esportivas só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, isto é, Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.

Há também a opção de acompanhar na Disney+, serviço de streaming. Quem não tem a TV paga em casa pode ver a programação completa no aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smartv. Entre no site e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

As equipes de Benfica e Sporting protagonizaram ao longo da história 326 encontros no clássico português, com vantagem ao clube Benfica em 140 vitórias, além dos 71 empates e 115 triunfos ao Sporting, de acordo com dados do portal O Gol. O último encontro foi em maio, na final do torneio, com a vitória do Benfica.

Escalação do Benfica e Sporting

José Mourinho deve escalar A. Trubin, A. Dedić, A. Silva, N. Otamendi, S. Dahl, R. Ríos, E. Barrenechea, F. Aursnes, G. Prestianni, G. Sudakov, V. Pavlidis.

Já Rui Borges deve seguir com a seguinte escalação: R. Silva, I. Fresneda, O. Diomande, G. Inácio, M. Araújo, M. Hjulmand, H. Morita, G. Catamo, F. Trincão, G. Quenda, L. J. Suárez. Técnico: Rui Borges.

Como funciona o Campeonato Português?

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário.

A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes. Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança.

Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela. Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.