Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Tondela hoje

O jogo começa às 17h45, no estádio da Luz

O Benfica entra em campo nesta quarta-feira, 29 de outubro, contra o Tondela, nas quartas de final da Taça Portugal. O jogo começa às 17h45 (de Brasília), no estádio da Luz. O time que perder está eliminado.

O jogo do Benfica hoje não tem transmissão não tem transmissão para o Brasil, nem mesmo por streaming. Quem está em Portugal pode assistir pelo Sport TV, às 20h45 do horário local.

O técnico José Mourinho deve apresentar a seguinte escalação: Samuel Soares; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Rafael Obrador; Barrenechea e Aursnes; Lukebakio, Leandro Barreiro e Ivanovic; Pavlidis.

Como funciona a Taça Portugal?

A Taça de Portugal, criada em 1938, é o principal torneio eliminatório do futebol português. Disputada por clubes de todas as divisões, a competição é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e garante ao campeão uma vaga na Liga Europa da UEFA.

O Benfica segue liderando o ranking com 26 títulos, seguido pelo FC Porto, que possui 20 conquistas. O Sporting, agora com 18 taças, amplia a distância para os demais clubes. Boavista aparece na quarta posição, com cinco títulos, enquanto Vitória de Setúbal, Belenenses e SC Braga têm três cada um.

Neste ano, o Sporting alcançou seu 18º troféu na competição, consolidando-se como o terceiro maior vencedor do torneio.

