Em qual canal vai passar o jogo do Palmeiras x Santos hoje

Jogo da 32ª rodada do Brasileirão: veja horário e transmissão nesta quinta-feira

Escrito por Anny Malagolini
O Palmeiras recebe o Santos nesta quinta-feira, 6 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é da 32ª rodada do Brasileirão. De um lado, o Alviverde quer manter sua posição, e o Peixe precisa sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir o jogo do Palmeiras e Santos?

O jogo terá transmissão pelo Sportv e Premiere. É preciso ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Neymar joga? Qual escalação da noite?

Apesar de estar recuperado de uma lesão na coxa direita, Neymar deve seguir fora do clássico. A comissão técnica e o estafe do jogador preferem evitar riscos por conta do gramado sintético. A expectativa é de que o camisa 10 volte a atuar apenas na partida contra o Flamengo.

Abel Ferreira deve escalar Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

O Santos tem Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

