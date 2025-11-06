Jogo da 32ª rodada do Brasileirão: veja horário e transmissão nesta quinta-feira

Em qual canal vai passar o jogo do Palmeiras x Santos hoje

Em qual canal vai passar o jogo do Palmeiras x Santos hoje

O Palmeiras recebe o Santos nesta quinta-feira, 6 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é da 32ª rodada do Brasileirão. De um lado, o Alviverde quer manter sua posição, e o Peixe precisa sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir o jogo do Palmeiras e Santos?

O jogo terá transmissão pelo Sportv e Premiere. É preciso ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Assistir online: quem que acompanhar Sport Recife x Palmeiras pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da TV Globo. Isso porque a plataforma retransmite a programação do Premiere ao vivo. Dá para sintonizar tanto pelo site oficial como nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.

Neymar joga? Qual escalação da noite?

Apesar de estar recuperado de uma lesão na coxa direita, Neymar deve seguir fora do clássico. A comissão técnica e o estafe do jogador preferem evitar riscos por conta do gramado sintético. A expectativa é de que o camisa 10 volte a atuar apenas na partida contra o Flamengo.

Abel Ferreira deve escalar Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

O Santos tem Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.