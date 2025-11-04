Em qual canal vai passar o jogo do Real Madrid x Liverpool

O Liverpool recebe o Real Madrid em Anfield nesta terça-feira, 4 de novembro, em um confronto importante da Liga dos Campeões da UEFA entre duas das equipes mais vitoriosas da história da competição.

O torcedor pode curtir todas as emoções da decisão através dos canais SBT site do SBT de graça e pelo serviço de streaming HBO Max.

Onde assistir Real Madrid x Liverpool

Pela TV aberta, o canal do SBT vai exibir a final da Champions para todo o Brasil com narração de Tiago Leifert. Para assistir online e de graça, é só acessar o site (www.sbt.com.br) e curtir pelo celular, computador ou tablet.

O HBO Max, serviço de streaming, também está disponível como opção para quem quer curtir, é assinante e não pode ver pela televisão.

Como chegam os times

Trent Alexander-Arnold será, sem dúvida, o centro das atenções ao retornar ao Liverpool apenas alguns meses após sua saída para o Real Madrid, mas provavelmente receberá uma recepção variada da torcida local. Enquanto isso, o ex-astro do meio-campo do Liverpool, Xabi Alonso, será recebido calorosamente em seu retorno ao comando do Real Madrid em Anfield, e é fácil imaginar o espanhol um dia se tornando técnico do Liverpool.

O Liverpool de Arne Slot encerrou sua alarmante sequência de derrotas ao vencer o Aston Villa por 2 a 0 em casa no fim de semana , com Mohamed Salah marcando novamente, o que é um grande alívio. Lesões estão afetando as opções de Slot, mas o time titular do Liverpool ainda é bom o suficiente para vencer qualquer adversário, e uma vitória sem sofrer gols contra o Villa deve dar a eles a confiança necessária antes de enfrentar o Real Madrid e seus atacantes estrelas.

O Real Madrid de Xabi Alonso venceu 13 dos seus 14 jogos em todas as competições nesta temporada, mas a sua única derrota foi uma goleada sofrida contra o Atlético de Madrid em La Liga. No entanto, após essa derrota para o Atleti, a equipe venceu seis jogos consecutivos em todas as competições, incluindo uma vitória por 2 a 1 sobre o rival Barcelona em casa no último fim de semana e uma goleada por 4 a 0 sobre o Valencia. Kylian Mbappé já soma 18 gols em 14 jogos nesta temporada.