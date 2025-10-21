Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje x Newcastle United

Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 21 de outubro

O Newcastle United recebe o Benfica de José Mourinho no St James’ Park pela Liga dos Campeões na noite de terça-feira, 21 de outubro, a partir das 16h (de Brasília). A partida é válida pela terceira rodada da Champions League.

Onde assistir o jogo do Benfica hoje?

O jogo de hoje da Liga dos Campeões terá transmissão para o Brasil através do stremaing da HBO Max. Em Portugal, a partida pode ser assistir pelo canal Sport1 ao vivo.

O time de Eddie Howe agora ocupa a 11ª posição na tabela, com jogos em casa contra o Bilbao e o PSV ainda pela frente. Uma partida difícil contra o PSG encerra a fase de grupos, então os Magpies esperam se classificar para a próxima fase antes de enfrentar o atual campeão.

O Benfica, por sua vez, é agora comandado por José Mourinho . O técnico português soma duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos até agora e está ansioso para reverter a situação do clube.

Os visitantes são um dos quatro times sem vitórias na Liga dos Campeões nesta temporada, mas a derrota recente para o Chelsea é o único ponto negativo em um histórico invicto desde a chegada de Mourinho.

Como funciona a Champions?

Este é apenas o segundo ano sob a nova estrutura da UEFA. Os tradicionais oito grupos desapareceram; em vez disso, 36 clubes agora estão em uma única tabela. Cada equipe enfrenta oito adversários diferentes, divididos igualmente entre jogos em casa e fora.

Três pontos são concedidos por vitória e um por empate, mas a classificação não é mais tão simples. Os 8 melhores colocados após a oitava rodada avançam diretamente para as oitavas de final. Os clubes que terminarem entre 9º e 24º lugar precisam disputar um play-off de ida e volta para chegar às oitavas de final. Os 12 últimos colocados são eliminados completamente, sem segunda chance na Liga Europa.

Dezesseis pontos em oito jogos quase sempre foram suficientes para terminar entre os oito primeiros, com 15 pontos geralmente suficientes.

Dez pontos – três vitórias e um empate – praticamente garantiam uma vaga nos playoffs, enquanto nove pontos muitas vezes eram suficientes para garantir a classificação. Qualquer pontuação abaixo de oito pontos deixava os clubes à beira da eliminação.

Quando serão os jogos da fase de grupos: