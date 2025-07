Eurocopa feminina 2025: onde assistir e tabela de jogos

Jogos acontecem ao longo do mês de julho de 2025

A Eurocopa Feminina da UEFA de 2025 começa hoje (2 de julho) e vai até 27 de julho. Dezesseis das melhores seleções femininas europeias entrarão em campo na fase de grupos, mas apenas duas de cada grupo podem avançar para as oitavas de final. No Brasil, os jogos terão transmissão na ESPN e pela plataforma Star+.

Tabela da Eurocopa feminina 2025

Fase de Grupos – Euro Feminina 2025

2 de julho (terça-feira)

Islândia x Finlândia – 13h

Suíça x Noruega – 16h

3 de julho (quarta-feira)

Bélgica x Itália – 13h

Espanha x Portugal – 16h

4 de julho (quinta-feira)

Dinamarca x Suécia – 13h

Alemanha x Polônia – 16h

5 de julho (sexta-feira)

País de Gales x Países Baixos – 13h

França x Inglaterra – 16h

6 de julho (sábado)

Noruega x Finlândia – 13h

Suíça x Islândia – 16h

7 de julho (domingo)

Espanha x Bélgica – 13h

Portugal x Itália – 16h

8 de julho (segunda-feira)

Alemanha x Dinamarca – 13h

Polônia x Suécia – 16h

9 de julho (terça-feira)

Inglaterra x Países Baixos – 13h

França x País de Gales – 16h

10 de julho (quarta-feira)

Finlândia x Suíça – 16h

Noruega x Islândia – 16h

11 de julho (quinta-feira)

Portugal x Bélgica – 16h

Itália x Espanha – 16h

12 de julho (sexta-feira)

Polônia x Dinamarca – 16h

Suécia x Alemanha – 16h

13 de julho (sábado)

Inglaterra x País de Gales – 16h

Países Baixos x França – 16h

Quartas de final

16 de julho (quarta-feira)

1º do Grupo A x 2º do Grupo B – 16h

17 de julho (quinta-feira)

1º do Grupo C x 2º do Grupo D – 16h

18 de julho (sexta-feira)

1º do Grupo B x 2º do Grupo A – 16h

1º do Grupo D x 2º do Grupo C – 16h

Semifinais

22 de julho (terça-feira)

Vencedor das quartas 3 x Vencedor das quartas 4 – 16h

23 de julho (quarta-feira)

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2 – 16h

Final

27 de julho (domingo)

Vencedores das semifinais – 13h

Quem participará da Eurocopa Feminina da UEFA de 2025?

O torneio de futebol da Eurocopa Feminina da UEFA de 2025 conta com 16 seleções nacionais competindo pelo troféu. Essas equipes e suas fases de grupos estão listadas abaixo.

GRUPO A: Finlândia, Islândia, Noruega, Suíça

GRUPO B: Bélgica, Itália, Espanha, Portugal

GRUPO C: Dinamarca, Alemanha, Polônia, Suécia

GRUPO D: Inglaterra, França, Holanda, País de Gales