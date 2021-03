Everton x Manchester City: onde assistir e possíveis escalações (20/03)

Everton e Manchester City se enfrentam neste sábado (20) a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Goodison Park, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Em jogo único, quem vencer avança para a próxima fase da competição. Então, saiba a seguir onde assistir.

Everton x Manchester City: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial.

Horário ao vivo: 14h30

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Possíveis escalações de Everton x Manchester City

Possível Everton: Virginia; Keane, Godfrey, Holgate, Digne; Allan, Gomes, Davies; Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin.

Possível Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Walker, Dias; Rodrigo, De Bruyne, Gundongan; Foden, Mahrez, Silva.

Como chegam as equipes para o confronto?

O Everton aparece em 7ª posição com quarenta e seis pontos. Lutando para retomar a parte de cima da tabela, precisa continuar vencendo os confrontos do Campeonato e, assim, garantir vaga para a próxima temporada. Então, em seu plantel, não pode contar com os goleiros Robin Olsen e Jordan Pickford, além de Jean-Philippe Gbamin, James Rodriguez, Doucoure e Fabian Delph.

Em primeiro lugar do Campeonato Inglês está o Manchester City com setenta e um, ou seja, vantagem de catorze pontos com o vice-líder da competição. Dessa maneira, o time de Guardiola venceu vinte e dois jogos, empatou cinco e perdeu somente três. No jogo de hoje, não possui nenhuma baixa no elenco.

Quartas de final Champions League 2020/21: confira os confrontos