Festa do Corinthians hoje na Arena vai comemorar título com a torcida; veja horário

O Corinthians vai comemorar o título da Copa do Brasil ao lado da Fiel na manhã desta segunda-feira, 22 de dezembro, na Neo Química Arena. A celebração do tetracampeonato está prevista para começar às 11h, com abertura dos portões a partir das 10h30, e promete reunir milhares de torcedores em mais um capítulo marcante da história alvinegra.

Onde vai ser a festa do Corinthians?

A festa será realizada no estacionamento Oeste do estádio, com acesso gratuito e sem necessidade de emissão de ingresso. A entrada será permitida até que o espaço atinja sua capacidade máxima, estimada em cerca de 50 mil pessoas. Por questões de segurança, o local será fechado assim que esse limite for alcançado.

O acesso da torcida acontecerá pela escadaria Arthur Alvim, localizada na Radial Leste, em frente à Neo Química Arena. A organização reforça que não há qualquer evento comemorativo aberto ao público programado para a noite deste domingo ou para a madrugada de segunda-feira. Toda a celebração oficial está concentrada no período da manhã.

Os jogadores e membros da comissão técnica do Corinthians estarão em um trio elétrico, de onde irão saudar a Fiel e compartilhar o momento de festa com quem acompanhou o time do primeiro ao último jogo da campanha vitoriosa. A comemoração reforça a relação histórica entre clube e torcida, um dos principais símbolos da identidade corintiana.

A delegação alvinegra retorna a São Paulo em voo fretado ainda na madrugada de domingo para segunda-feira, direto para o início das comemorações. Após a festa do título, os atletas entram oficialmente em período de férias. A reapresentação do elenco do Corinthians está prevista para o dia 3 de janeiro, quando o clube dará início à preparação para a próxima temporada.

A conquista do tetra da Copa do Brasil transforma mais uma vez a Neo Química Arena em palco de celebração coletiva, marcada por paixão, orgulho e pertencimento — sentimentos que acompanham a Fiel em todos os momentos decisivos do Corinthians.