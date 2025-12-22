Futebol

Festa do Corinthians hoje na Arena vai comemorar título com a torcida; veja horário

Corinthians celebra o tetra da Copa do Brasil com festa aberta à torcida na Neo Química Arena

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai ser a festa do Corinthians Foto: reprodução

O Corinthians vai comemorar o título da Copa do Brasil ao lado da Fiel na manhã desta segunda-feira, 22 de dezembro, na Neo Química Arena. A celebração do tetracampeonato está prevista para começar às 11h, com abertura dos portões a partir das 10h30, e promete reunir milhares de torcedores em mais um capítulo marcante da história alvinegra.

Onde vai ser a festa do Corinthians?

A festa será realizada no estacionamento Oeste do estádio, com acesso gratuito e sem necessidade de emissão de ingresso. A entrada será permitida até que o espaço atinja sua capacidade máxima, estimada em cerca de 50 mil pessoas. Por questões de segurança, o local será fechado assim que esse limite for alcançado.

O acesso da torcida acontecerá pela escadaria Arthur Alvim, localizada na Radial Leste, em frente à Neo Química Arena. A organização reforça que não há qualquer evento comemorativo aberto ao público programado para a noite deste domingo ou para a madrugada de segunda-feira. Toda a celebração oficial está concentrada no período da manhã.

Os jogadores e membros da comissão técnica do Corinthians estarão em um trio elétrico, de onde irão saudar a Fiel e compartilhar o momento de festa com quem acompanhou o time do primeiro ao último jogo da campanha vitoriosa. A comemoração reforça a relação histórica entre clube e torcida, um dos principais símbolos da identidade corintiana.

A delegação alvinegra retorna a São Paulo em voo fretado ainda na madrugada de domingo para segunda-feira, direto para o início das comemorações. Após a festa do título, os atletas entram oficialmente em período de férias. A reapresentação do elenco do Corinthians está prevista para o dia 3 de janeiro, quando o clube dará início à preparação para a próxima temporada.

A conquista do tetra da Copa do Brasil transforma mais uma vez a Neo Química Arena em palco de celebração coletiva, marcada por paixão, orgulho e pertencimento — sentimentos que acompanham a Fiel em todos os momentos decisivos do Corinthians.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira quando começa o Paulistão 2026 e novas regras

Quando começa o Gauchão 2026 e como vai funcionar

Confira onde vai passar o jogo do Corinthians hoje contra o Vasco na final da Copa do…

Que horas é o jogo do Corinthians x Vasco hoje ao vivo

Thiago Silva volta a jogar no Porto: o que sabemos da estreia

Saiba onde assistir Juventus x Roma hoje e online

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes