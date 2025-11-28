Fla x Pal: onde assistir a final da Libertadores no Rio de Janeiro

Procurando onde assistir a final da Libertadores no Rio de Janeiro? Reunimos os locais que estão preparados para receber as torcidas no sábado, 29 de novembro de 2025. O jogo entre Flamengo e Palmeiras começa às 18h, e acontece em Lima, no Peru.

Lugares para assistir a final da Libertadores no Rio

No Rio, bares, espaços culturais e o próprio Maracanã se organizam para receber torcedores em busca de telões, clima de arquibancada e a experiência coletiva que costuma marcar o dia da final.

FlaFest : a torcida pode assistir o jogo diretamente do Maracanã, a casa do Flamengo, que terá 14 telões para exibir a grande decisão continental. Os ingressos para a FlaFest custam entre R$ 80 e R$ 600. O estádio será aberto às 15h, e antes do jogo serão realizados shows de funk e rap com Papatinho, MC Maneirinho, Shadow e Ramonzin.

Fan Fest do Casarão do Firmino: no coração da Lapa, o Casarão do Firmino prepara uma fan fest em clima de boemia, com transmissão em telões e espaço amplo para torcedores. Endereço: Rua do Rezende, 39 – Lapa.

Endereço: Rua do Rezende, 39 – Lapa.

Assador: localizado à beira da Marina da Glória, no Flamengo, o Assador Rio's recebe o público com vista privilegiada e estrutura para acompanhar a partida. É uma das opções mais tradicionais da região para quem quer ver o jogo com conforto. Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n – Aterro do Flamengo.

Maraca Sport Bar: na Barra, o Maraca Sport Bar reúne torcedores em ambiente temático, com vários pontos de transmissão e salão amplo. É a escolha de quem quer clima esportivo sem sair da Zona Oeste. Endereço: Av. Armando Lombardi, 877 – Barra da Tijuca.

Endereço: Av. Armando Lombardi, 877 – Barra da Tijuca.

Beneh Gastrobar: a Tijuca, reduto rubro-negro, também tem opção para o dia da final. O Beneh Gastrobar transmite o jogo em ambiente de bairro, com público fiel e clima leve para acompanhar a decisão. Endereço: Rua Barão de Mesquita, 141 – Tijuca.

Transmissão do jogo do Flamengo x São Paulo

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras acontece neste sábado, às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. A decisão será transmitida na TV Globo, ESPN, GE TV, Disney+ e Paramount+, garantindo opções tanto na TV aberta quanto no streaming.