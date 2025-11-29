Flamengo é campeão da Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1 a 0

O Flamengo voltou ao topo da América neste sábado, 29 de novembro de 2025, tendo como palco o Monumental de Lima, no Peru. Em uma final tensa, disputada e cercada de expectativa, o time rubro-negro venceu o Palmeiras por 1 a 0 e conquistou sua quarta Copa Libertadores. O gol saiu dos pés de Danilo, já no segundo tempo.

Como foi o jogo do Flamengo e Palmeiras

O primeiro tempo teve ritmo forte e lances de perigo para os dois lados. O Palmeiras tentou controlar as ações. O Flamengo respondeu com velocidade. A partida começou quente já aos 10 minutos, quando Raphael Veiga chegou forte em Carrascal e recebeu cartão amarelo. O clima de final estava instalado.

Aos 11 minutos, Arrascaeta arriscou de fora da área. O chute saiu forte, mas por cima. Dois minutos depois, Bruno Henrique teve boa chance dentro da área, mas mandou para fora. O Flamengo crescia. Aos 15, Samuel Lino também desperdiçou ótima oportunidade, finalizando por cima.

O Palmeiras tentou responder. Aos 20 minutos, Vitor Roque apareceu bem na área e cabeceou para fora. Um aviso de que o time de Abel Ferreira estava vivo. Aos 29, com o jogo parado, Pulgar chutou a perna de Bruno Fuchs e recebeu cartão amarelo. O clima ficou tenso. Aos 37, Jorginho levou cartão após falta no meio-campo. E aos 42, Bruno Henrique voltou a incomodar, levando perigo em jogada pela esquerda. O intervalo chegou com o jogo aberto e cheio de possibilidades.

A volta para o segundo tempo manteve o tom dramático. Logo aos 4 minutos, Flaco López teve chute bloqueado dentro da área. Era o Palmeiras tentando crescer. Dois minutos depois, Arrascaeta respondeu com finalização perigosa, mas novamente para fora. O relógio marcava 11 minutos quando Jorginho apareceu com grande chance, mas Carlos Miguel fechou o ângulo e salvou o Palmeiras.

E então veio o momento decisivo. Aos 27 minutos do segundo tempo, Danilo recebeu na entrada da área, ajeitou com calma e bateu rasteiro no canto. A bola tocou a trave antes de entrar. Grito preso. Explosão em vermelho e preto. O gol que mudou a final.

Depois disso, o Palmeiras tentou reagir. Adiantou as linhas. Buscou Veiga, Flaco López, Vitor Roque. O Flamengo se fechou. Geriu o tempo. Segurou a vantagem como quem conhece o peso de uma final. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, o estádio viu lágrimas, abraços e mais um capítulo rubro-negro na história continental.

O título confirma o Flamengo como tetracampeão da Libertadores e coloca Danilo na galeria de heróis do clube. Uma conquista construída sob pressão, com desempenho competitivo e com brilho em momentos decisivos.

Premiação da Libertadores 2025

Com o título, o Flamengo assegura a premiação mais alta já paga pela Conmebol em uma edição da Libertadores.