Flamengo é campeão do Brasileirão 2025: veja premiação do 1º, 2º e 3º lugar

O Flamengo confirmou o título do Campeonato Brasileiro 2025 nesta quarta-feira, 3, e levantou mais uma taça após uma campanha de alta regularidade. A equipe de Filipe Luís venceu o duelo decisivo contra o Ceará por 1 a 0, e não deu chance aos concorrentes diretos, garantindo matematicamente a conquista antes mesmo da última rodada.

Como foi o jogo do título do Flamengo

O jogo decisivo teve clima de final desde o apito inicial. Mesmo precisando da vitória para garantir o título sem depender da matemática, o Flamengo não se escondeu e partiu para cima desde os primeiros minutos, acumulando chances, e sofrimento para a defesa do Ceará.

Logo aos 4 minutos, Jorginho soltou uma bomba de fora da área, obrigando o goleiro a fazer a primeira defesa importante da noite. Pouco depois, Bruno Henrique, Carrascal e Jorginho seguiram empilhando finalizações, sempre com o Flamengo pressionando no campo ofensivo.

A recompensa saiu aos 37 minutos, em jogada construída pela esquerda: Carrascal encontrou Samuel Lino em velocidade, e o atacante acertou um chute forte, de ângulo difícil, para abrir o placar e explodir o Maracanã. O Ceará tentou responder com escanteios em sequência, mas a defesa rubro-negra segurou a pressão.

O Flamengo ainda teve duas boas oportunidades de ampliar antes do intervalo, com Danilo e Arrascaeta, mas o placar ficou mesmo em 1 a 0 na ida para o vestiário.

No segundo tempo, o ritmo continuou alto. Logo aos 59, Samuel Lino apareceu de novo, mas desperdiçou ótima chance após passe de Arrascaeta. Bruno Henrique também parou em uma defesa no minuto seguinte, em chute cruzado. Felipe Luís mexeu no time, colocando Gonzalo Plata, Everton e Saúl Ñíguez para manter a intensidade.

Do outro lado, o Ceará começou a crescer após as entradas de Lourenço e Vina, buscando mais presença no ataque. A melhor chance dos visitantes veio já nos acréscimos: Éder cabeceou firme no centro do gol, mas o goleiro rubro-negro defendeu sem dar rebote, garantindo o resultado.

Nos minutos finais, o Flamengo administrou a posse, segurou as faltas laterais e esperou o apito final. Quando ele veio, aos 48 do segundo tempo, o Maracanã virou festa. O Flamengo era campeão brasileiro mais uma vez.

Quanto recebem 1º, 2º e 3º colocados

A CBF mantém o modelo de distribuição baseado nas cotas de televisão e na posição final da tabela. Para 2025, os valores seguem a mesma lógica dos últimos anos, com diferenças significativas entre as três primeiras colocações.

Veja a premiação estimada dos três primeiros lugares do Brasileirão 2025:

1º lugar – Flamengo: cerca de R$ 45 milhões

2º lugar: aproximadamente R$ 42 milhões

3º lugar: em torno de R$ 40 milhões

Além da premiação em dinheiro, o campeão garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026, o que representa mais arrecadação e visibilidade internacional. Já o segundo e terceiro colocados também confirmam presença na competição continental sem precisar passar pela pré-Libertadores.