Flamengo e Corinthians disputam a final da Supercopa Feminina 2023

Decisão será no próximo domingo, 12 de fevereiro, entre as duas equipes com local a ser definido

Flamengo e Corinthians estão na final da Supercopa Feminina 2023! As equipes se classificaram para a decisão da temporada ao vencerem os jogos da semifinal. A final será no domingo, 12 de fevereiro, com horário e local a serem definidos pela CBF. O alvinegro busca o segundo título, enquanto o Rubro-Negro quer o primeiro.

Que dia vai ser Flamengo e Corinthians na Supercopa Feminina 2023

O futebol feminino começou em todo o vapor. A disputa pelo título da 2ª edição da Supercopa Feminina 2023 será no domingo, 12 de fevereiro, com horário e local a serem definidos pela CBF.

Em partida única, o time que vencer a partida será coroado o campeão da Supercopa em 2023, apenas o segundo em toda a história do torneio, entrando para a seleta lista de vencedores.

Em caso de empate na final a disputa de pênaltis é que vai decidir quem será o grande campeão.

CAMINHO DO FLAMENGO NA SUPERCOPA FEMININA 2023

O Flamengo foi o primeiro time a confirmar a participação na final da Supercopa do Brasil.

Na primeira fase, o Rubro-Negro goleou o Ceará por 10 x 0 no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Como as partidas do Campeonato Carioca estão sendo disputadas no Maracanã, o elenco feminino teve de escolher outro estádio para sediar os jogos.

Pela semifinal, o Flamengo venceu o Real Brasília por 3 x 2, carimbando o seu passaporte pela primeira vez na Supercopa do Brasil Feminina.

Na temporada passada, o Flamengo foi eliminado na semifinal nos pênaltis pelo Grêmio.

CAMINHO DO CORINTHIANS NA SUPERCOPA FEMININA 2023

Na contramão, o Corinthians disputa a final da Supercopa do Brasil Feminina pela segunda vez. No ano passado, o time venceu o Grêmio para conquistar o título da primeira edição do torneio.

Este ano, o elenco alvinegro teve trabalho entre as fases. Nas quartas de final bateu o Atlético Mineiro por 1 x 0, jogando no Estádio Distrital do Inamar.

Na semifinal, por outro lado, venceu o Internacional no finalzinho da segunda etapa por 2 x 1, com gols de Diany e Tamires.

Relembre como foi a conquista do Corinthians em 2022.



Qual é a premiação da Supercopa Feminina 2023?

Para valorizar o futebol feminino no Brasil, a CBF vai premiar o campeão da Supercopa do Brasil Feminina este ano com R$ 500 mil.

Enquanto isso, o vice-campeão fica com R$ 300 mil. Os valores foram divulgados pela CBF no site oficial. O atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmou o compromisso da entidade com o futebol feminino.

No ano passado, o Corinthians venceu o Grêmio e conquistou o primeiro título da Supercopa, mas o time paulista só ganhou a taça e a medalha dourada. Nenhuma premiação em dinheiro foi entregue, causando protestos por parte da torcida.

No futebol masculino, o Palmeiras levou R$ 10 milhões, enquanto o Flamengo ficou com R$ 5 milhões.

Onde assistir a decisão feminina?

A final da Supercopa do Brasil Feminina será transmitida no SporTV e GloboPlay para todo o território nacional no domingo. A CBF ainda não confirmou o horário e o local da final.

A Globo não confirmou se vai transmitir a decisão feminina na TV aberta. O SporTV, por outro lado, está confirmado para exibir a grande final do torneio no próximo domingo. O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo, através do aplicativo para celular, tablet, computador e smartv se for assinante.

