Futebol

Flamengo hoje x Athletico-PR: onde vai passar o jogo do Brasileirão

Furacão tenta reação no Brasileirão; Rubro-Negro busca resposta após eliminação

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam neste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo do Rubro-Negro após eliminação da Copa do Brasil.

O Furacão aposta na força da Arena para voltar a vencer depois de três jogos sem triunfo. Já o Flamengo tenta deixar para trás a eliminação na Copa do Brasil para o Vitória e seguir firme na perseguição ao líder Palmeiras.

Onde assistir Athletico-PR x Flamengo ao vivo

A partida do Athletico-PR x Flamengo terá transmissão ao vivo dos canais sportv, na TV fechada, e Premiere, no pay-per-view. O jogo começa às 19h30.

Passo a passo para assistir Athletico-PR x Flamengo ao vivo

Pela TV fechada no sportv

  • Ligue a TV no canal sportv disponível na sua operadora;
  • Confira se o pacote contratado inclui o canal;
  • A transmissão começa pouco antes da bola rolar, às 19h30.

Pelo Premiere na TV

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  • Acesse o canal Premiere na operadora de TV;
  • Verifique se o pay-per-view está ativo na assinatura;
  • Entre no canal minutos antes do início da partida.

Pelo celular, computador ou smart TV

  • Entre no aplicativo Globoplay;
  • Faça login com a conta vinculada à assinatura sportv ou Premiere;
  • Procure por Athletico-PR x Flamengo na área de esportes ao vivo;
  • Clique na transmissão para assistir online.

Escalações

Para o confronto, o técnico Odair Hellmann terá o desfalque do volante Portilla, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jadson deve assumir a vaga no meio-campo. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Esquivel foi liberado após efeito suspensivo obtido pelo clube no STJD.

A provável escalação do Athletico tem: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Felipinho, Jadson, João Cruz e Léo Derik; Mendoza e Viveros.

O Flamengo tenta virar a chave após a eliminação para o Vitória na Copa do Brasil no meio de semana. A equipe comandada por Leonardo Jardim quer manter a perseguição ao líder Palmeiras, mas terá vários desfalques importantes diante do Athletico.

A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, Paquetá e Carrascal; Cebolinha (Bruno Henrique), Samuel Lino e Pedro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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