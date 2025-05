Flamengo entra em campo pela última rodada do Grupo C da Libertadores 2025

O Flamengo recebe o Deportivo Táchira nesta quarta-feira, 28 de maio, pela última rodada do Grupo C da Libertadores 2025. O Rubro-Negro precisa de uma vitória simples se classificar para às oitavas.

O jogo do Flamengo hoje começa às 21h30, com transmissão ao vivo pela Globo, ESPN e Disney+.

Como assistir o jogo do Flamengo online e de graça

Não precisa ser assinante para acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Basta se cadastrar de maneira gratuita no site, através da Conta Globo, e assistir.

Passo 1: acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo Globoplay em seu dispositivo. Clique no menu localizado à esquerda e, em seguida, em ‘Entrar’.

Passo 2: o primeiro passo para assistir a Globo de graça é se inscrever na Conta Globo. É de graça e não há necessidade em ser assinante para isso.

Digite o email e a senha caso já tenha uma conta ou clique em ‘cadastre-se’. Se preferir, dá para acessar através de uma conta Google, Facebook ou Apple.

Passo 3: Assim que finalizar o cadastro na Conta Globo, você será redirecionado para a página inicial. Depois, clique em ‘Agora na TV’, vá até a programação de canais e clique no ícone da Globo.

É possível assistir ao vivo em qualquer lugar do país, de acordo com a sua localização.

Premiação da Libertadores na fase de grupos

A Copa Libertadores é a maior competição de futebol da América do Sul e sua premiação é uma das maiores do mundo. Neste ano, o prêmio pode chegar perto dos R$ 200 milhões, somando todas as fases.

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por triunfo

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)