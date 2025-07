Hoje tem jogo do Mundial de Clubes? Confira programação (2/7)

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 chega nas quartas de final, com jogos a partir de sexta-feira, 4 de julho, o que significa que os times terão alguns dias de descanso e que hoje não tem jogo. Daqui em diante, todos as partidas serão eliminatórias e cada gol conta. Para os brasileiros, os jogos mais aguardados são do Palmeiras e Fluminenses, únicos sobreviventes da competição.

Quando tem jogo das quartas de final?

Palmeirenses e tricolores vão assistir ao triunfo ou eliminação dos seus times na sexta-feira, dia 4, início das quartas de final. Se os dois clubes vencerem, há chances de um dele se encontrarem na semifinal. E isso também quer dizer uma vitória garante vaga na final do Mundial de 2025.

Veja o calendário até a decisão:

Sexta-feira, 4 de julho

Jogo 57: Fluminense FC x Al Hilal – Camping World Stadium, Orlando, 16h

Jogo 58: Palmeiras x Chelsea FC – Lincoln Financial Field, Filadélfia, 22h

Sábado, 5 de julho

Jogo 59: Paris Saint-Germain x FC Bayern München – Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, 13h

Partida 60: Real Madrid vs. Borussia – MetLife Stadium, Nova York, Nova Jersey, 17h

Calendário das semifinais

Partida 61: Vencedor da partida 57 vs Vencedor da partida 58 — terça-feira, 8 de julho, no MetLife Stadium, East Rutherford

Partida 62: Vencedor da partida 59 vs Vencedor da partida 60 — quarta-feira, 9 de julho, no MetLife Stadium, East Rutherford

Final

Partida 63: Vencedor da Partida 61 vs Vencedor da Partida 62 — Domingo, 13 de julho, no MetLife Stadium, East Rutherford

Ao todo, trinta e duas equipes foram divididas em oito grupos de quatro equipes cada. As duas primeiras colocadas de cada grupo avançaram para as oitavas de final, enquanto as duas últimas colocadas de cada grupo foram eliminadas.

O vencedor de cada grupo jogou contra o segundo colocado do outro nas oitavas de final. Depois, os vencedores desses jogos chegarão às quartas de final, semifinais e final.

A final será disputada em 13 de julho de 2024, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.