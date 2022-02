Horário e onde assistir Milan x Lazio na Copa da Itália hoje ao vivo – 09/02

Disputando a vaga na semifinal da Copa da Itália, o Milan recebe a Lazio nesta quarta-feira, 09/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Giuseppe Meazza, pelas quartas de final da competição. Com transmissão na TV, confira onde assistir ao jogo do Milan x Lazio hoje ao vivo

Onde assistir Milan x Lazio

A partida entre Milan e Lazio na Copa da Itália terá transmissão do canal ESPN 2 (TV Paga) e o Star + (Serviço de Streaming), para todo o Brasil a partir das cinco horas da tarde nesta quarta-feira.

Para acompanhar de perto a disputa única da competição italiana, é necessário ser assinante de operadoras de televisão. No entanto, o serviço de streaming do Star + também oferece os seus serviços aos torcedores pelo site (www.starplus.com), Smartphone ou até mesmo na SmarTV compatível pelos valores de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza

TV: ESPN 2

Online: Star +

Milan e Lazio na Copa da Itália

Milan – Maignan; Hernández, Romagnoli, Kalulu, Calabria; Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Kessie, Rafael Leão; Giroud

A equipe do Milan venceu a Inter de Milão pelo Derby della Madonnina no fim de semana pelo Campeonato Italiano. Agora, o elenco tem pela frente o desafio de garantir-se na semifinal da Copa da Itália enquanto enfrenta outro adversário que conhece muito bem. Para chegar até aqui, passou pelo Genoa nas oitavas.

Lazio – Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Lazzari; Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Zaccagni, Pedro, Immobile

Enquanto isso, a Lazio também vem de vitória contra a Fiorentina na última rodada do Italiano. Dessa maneira, vai enfrentar um dos favoritos ao título da competição regional para continuar mostrando o seu bom desempenho pelos gramados. Por fim, venceu a Udinese para se classificar até as quartas.

Veja como foi o último jogo entre Milan x Lazio.

