Horário onde assistir o jogo do Corinthians hoje na final do feminino

É final do Brasileirão feminino com Corinthians e Cruzeiro em campo, a partir das 10h30 deste domingo, 14 de setembro. O jogo acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, e quem vencer no tempo regular hoje, levanta a taça. Se o placar continuar empatado, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis.

Veja a transmissão do jogo do Corinthians feminino

O jogo do Corinthians feminino na final do Brasileirão será transmitido na TV Brasil (TV aberta), Globo (TV aberta) e no Sportv (TV paga) ao vivo neste domingo às 10h30, horário de Brasília, para todo o país.

Direto do estádio, Renata Silveira narra e Alline Calandrini e Ana Thaís Matos comentam as emoções do duelo logo depois do ‘Esporte Espetacular’, que começa excepcionalmente mais cedo neste dia, uma hora antes de a bola rolar, com os apresentadores Karine Alves, Luiz Teixeira e Marcelo Lages no palco da decisão. Já no canal de TV por assinatura, às 9h45, a narradora Isabelly Morais se junta aos comentaristas Renata Mendonça e Richarlyson para abrir a transmissão do duelo.

Maior campeão da história do torneio, as jogadoras do Corinthians buscam a sétima taça para se isolar na lista de maiores vencedores.

Quantos Brasileirões o Corinthians feminino tem?

O Sport Club Corinthians Paulista feminino segue como o maior campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, somando seis títulos até o início de 2025. A equipe consolidou ainda mais sua hegemonia ao conquistar o campeonato de 2024, vencendo o São Paulo na grande final.

A trajetória de conquistas do Timão no Brasileirão Feminino, que começou em 2018 contra o Rio Preto, teve sequência em 2020, 2021, 2022, 2023 e, mais recentemente, em 2024. As adversárias nas finais foram, respectivamente, Avaí Kindermann, Palmeiras, Internacional, Ferroviária e São Paulo.

Atualmente, em setembro de 2025, o Corinthians está disputando a final do Brasileirão Feminino contra o Cruzeiro. Após um empate em 2 a 2 no jogo de ida, a equipe alvinegra busca seu sétimo troféu na competição, o que ampliaria ainda mais sua vantagem como o clube mais vitorioso da história do torneio.