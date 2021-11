Irlanda do Norte x Itália: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/11)

Pela última rodada das Eliminatórias na Europa, as equipes de Irlanda do Norte x Itália se enfrentam nesta segunda-feira, 15/11, às 16h45 (horário de Brasília), pelo grupo C jogando no Windsor Park. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Irlanda do Norte x Itália ao vivo: O jogo da Irlanda do Norte e Itália hoje terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, além da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 15 de novembro de 2021

15 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Windsor Park, cidade de Belfast, na Irlanda do Norte

Windsor Park, cidade de Belfast, na Irlanda do Norte TV: TNT

TNT LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Como vem a Irlanda do Norte?

Depois de vencer a Lituânia na última rodada, a equipe da Irlanda do Norte entra em campo nesta segunda-feira buscando mais uma vitória para fechar a sua campanha com chave de ouro. Com 8 pontos em terceiro lugar, a seleção não tem mais chances de classificação, cumprindo apenas tabela.

Porém, busca se manter na posição principalmente porque joga em casa.

Itália precisa da vitória se quiser a classificação

A Seleção da Itália tropeçou na rodada passada ao empatar com a Suíça e, por isso, disputa a vaga de forma direta com os suíços nesta segunda. Se quiser avançar para o Mundial em primeiro lugar tem que ganhar o confronto. Mesmo com uma vitória dos adversários, se garante pelo saldo de gols.

Porém, se os italianos perderem, aí precisa de um tropeço da Suíça.

Escalações para o jogo de Irlanda do Norte x Itália

Os anfitriões não possuem baixas para o confronto desta segunda-feira, enquanto os italianos não poderão contar com Zaniolo, Pellegrini, Verratti, Chiellini e Immobile, todos lesionados.

Provável escalação da Irlanda do Norte:

Peacock-Farrell; McNair, Evans, Cathcart; Ferguson, Savile, Davis, McCann, Dallas; Magennis, Washington

Provável escalação da Itália:

Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne

