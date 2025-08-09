Relembre os maiores jogadores camisa 9 do Real Madrid

O Real Madrid anunciou que o brasileiro Endrick será seu novo camisa 9, número usado por alguns dos maiores artilheiros da história do clube. Antes do atacante ex-Palmeiras, a numeração foi usada por Kylian Mbappé. Desde 1992, oito jogadores usaram o número. Veja o ranking do pior ao melhor.

8 – Roberto Soldado | camisa 9 do Real Madrid

O jogador passou pelas categorias de base do Madrid e foi recompensado com a camisa 9 em 2007, após um empréstimo bem-sucedido ao Osasuna.

Embora os merengues tenham conquistado o título espanhol em 2007-08, o atacante não conseguiu marcar gols em suas cinco partidas pelo campeonato e foi vendido ao Getafe por € 4 milhões.

7 – Javier Saviola

Depois de usar a camisa número 18 em seu primeiro ano no Madrid, Saviola mudou para a camisa número 9 antes da temporada 2008-09.

Ele não conseguiu se firmar como titular titular, marcando dois gols em 12 jogos antes de se juntar ao Benfica no final da temporada.

Ainda assim, ele sempre será uma lenda do Championship Manager.

6 – Davor Suker | camisa 9 do Real Madrid

Trazido do Sevilla em 1996, Suker fez parte de um trio de ataque mortal ao lado de Raul e Predrag Mijatovic no Bernabeu.

O atacante marcou 49 gols em 109 partidas durante seus três anos no clube, conquistando um título da La Liga e a Liga dos Campeões no processo.

Vencedor da Chuteira de Ouro na França ’98, Suker foi um dos atacantes mais emblemáticos de sua geração. Sua posição aqui é um exemplo dos atacantes incríveis que o Real Madrid teve nas últimas três décadas.

5 – Fernando Morientes

Mororienters vestiu a camisa número 9 pela primeira vez no Madrid durante a temporada 1999-00 e marcou 19 gols em todas as competições, incluindo o gol de abertura na vitória sobre o Valencia na final da Liga dos Campeões.

O internacional espanhol conquistou dois títulos da La Liga e outra Liga dos Campeões nos três anos seguintes antes de ficar atrás de Ronaldo na hierarquia.

Ele voltou para assombrar o Madrid quando estava emprestado ao Monaco em 2003-04 e se juntou ao Liverpool em um contrato permanente em 2005.

4 – Iván Zamorano | camisa 9 do Real Madrid

Um homem tão comprometido com o número 9 que usou a camisa 1+8 na Inter de Milão, Zamorano chegou ao Madrid em 1992 e teve a difícil tarefa de substituir Hugo Sanchez no Bernabéu.

O chileno não decepcionou, marcando 101 gols em 173 jogos e ajudando o time a conquistar o primeiro título da La Liga em cinco anos, na temporada 1994-95, quando também terminou como artilheiro da liga.

3 – Cristiano Ronaldo

Embora Ronaldo seja associado principalmente à camisa número 7, seu número preferido foi usado pelo capitão do clube e figura lendária Raúl em 2009-10.

O português vestiu a camisa número 9 em sua temporada inaugural no Bernabéu, marcando 33 gols em 35 partidas em todas as competições.

Quando Raúl chegou ao Schalke no verão de 2010, Ronaldo mudou para a camisa número 7 e o resto, como dizem, é história.

2 – Ronaldo | camisa 9 do Real Madrid

O “Fenômeno” chegou ao Madrid em 2002, inicialmente usando a 11. Herdou a 9 após a saída de Morientes, em 2003.

Em quatro anos, o brasileiro marcou 74 gols em 133 jogos, antes que lesões acabassem com sua passagem pelo clube.

Embora o auge de Ronaldo possa ter ocorrido antes de sua transferência para o Bernabéu em 2002, ele ainda é muito respeitado pelos torcedores do Real.

1 – Karim Benzema

Benzema só assumiu a camisa número 9 depois que Cristiano Ronaldo a deixou vaga em 2010 e foi frequentemente ofuscado por seu companheiro de equipe do Madrid.

O internacional francês continua sendo um jogador essencial para os Los Blancos, marcando 311 gols em 593 jogos nas últimas 10 temporadas.

Seus três títulos da La Liga, quatro Ligas dos Campeões e duas Copas do Rei também fazem dele o camisa 9 mais bem-sucedido do Madrid desde Alfredo Di Stefano.