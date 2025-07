Jogo da Argentina hoje: onde assistir Argentina x Peru na Copa América feminina

As hermanas da Argentina entram em campo nesta segunda-feira, 21, para jogar contra o Peru pela Copa América. O jogo da Argentina feminina hoje começa às 18h, horário de Brasília, em Guaiaquil.

Onde assistir o jogo da Argentina

O Sportv transmitirá na TV paga o jogo da Argentina feminina e Peru nesta segunda-feira ao vivo. Quem tem o pacote ‘Globoplay + canais ao vivo’ também pode ver a retransmissão do canal no aplicativo.

A seleção argentina já está na semifinal do torneio e apresentou um bom desempenho até aqui. Por outro lado, o Peru não tem mais chances de avançar e entra em campo apenas para se despedir do campeonato.

A seleção brasileira, atual campeã e maior vencedora da competição, está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia. Já o Grupo A reúne o Equador (país-sede), Argentina, Chile, Uruguai e Peru.

As semifinais estão marcadas para os dias 28 e 29 de julho, com os cruzamentos: 1º do Grupo A x 2º do Grupo B, e 1º do Grupo B x 2º do Grupo A. A final será disputada em 2 de agosto, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Um dia antes, acontece a disputa pelo terceiro lugar.

Palpites

Perguntamos ao ChatGPT sobre o jogo desta noite e IA foi clara: a seleção feminina da Argentina entra como favorita.

As casas de apostas refletem: vitória argentina com odds entre 1.03 e 1.10, indicando cerca de 91% de chance de triunfo