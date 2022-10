Jogo da Juventus x Empoli hoje ao vivo onde assistir e horário – 21/10

A Juventus entra em campo nesta sexta-feira, 21/10, para enfrentar o Empoli na décima primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo da Juventus hoje vai ser no Juventus Stadium, em Turim, onde ambas as equipes disputam no meio da tabela.

A partida tem início às 15h45 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Qual canal vai passar jogo da Juventus hoje

O jogo da Juventus e Empoli hoje nesta sexta-feira vai passar na ESPN 4, na TV paga, e no Star +, na plataforma de streaming, às 15h45 (Horário de Brasília), disponível para assinantes.

O canal está disponível somente em operadoras por assinatura, enquanto o serviço de streaming pode ser adquirido no site www.starplus.com por diferentes valores em pacotes.

Data: 21 de outubro de 2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim, na Itália

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalação da Juventus no jogo de hoje

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Cuadrado, Rabiot, Kostic; Vlahovic e Kean.

Empoli: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Haas; Baldanzi, Satriano e Destro.

Como vem as equipes na temporada?

Com desempenho bastante irregular na temporada, a Juventus vem para o duelo nesta sexta-feira com o principal objetivo de conquistar os três pontos e consequentemente subir na tabela do Campeonato Italiano. Em oitavo com 16 pontos, contabiliza quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Na Champions, é o terceiro lugar no grupo H ao lado de PSG, Benfica e Maccabi Haifa.

Já o Empoli está na décima posição com 11 pontos, cinco a menos do que o oponente nesta sexta. Como joga fora de casa, o time terá mais dificuldades para driblar a confiança do rival e também o apoio da torcida nas arquibancadas. Porém, pelo mal desempenho que a Velha Senhora tem apresentado, o elenco visitante pode conquistar os três pontos sim. Ao todo, tem duas vitórias, cinco empates e três derrotas.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano

A décima primeira rodada do Campeonato Italiano, a Série A Tim, apresenta as vinte equipes na primeira divisão em disputa neste fim de semana, com dez jogos. Cada um dos embates é indispensável para a movimentação da tabela de classificação.

O jogo entre Fiorentina e Inter de Milão, depois Atalanta e Lazio, e Roma e Napoli são os destaques da rodada.

Confira todos os jogos da rodada e os horários.

Sexta-feira (21/10):

15h45 – Juventus x Empoli

Sábado (22/10):

10h – Salenirtana x Spezia

13h – Milan x Monza

15h45 – Fiorentina x Inter de Milão

Domingo (23/10):

07h30 – Udinese x Torino

10h – Bologna x Lecce

13h – Atalanta x Lazio

15h45 – Roma x Napoli

Segunda-feira (24/10):

13h30 – Cremonese x Sampdoria

15h45 – Sassuolo x Verona

