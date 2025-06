Jogo do Botafogo hoje: horário e onde assistir Botafogo x Seattle (15/6)

Neste domingo, 15, Botafogo e Seattle Sounders iniciam suas jornadas no Mundial de Clubes 2025, no que pode ser a partida mais importante da fase de grupos para essas duas equipes. Ambas as equipes são as azarões do Grupo B, que conta com os pesos pesados ​​europeus Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid

Como assistir Botafogo x Seattle Sounders

A partida será transmitida ao vivo e gratuitamente na TV Globo, que detém os direitos do torneio. Os torcedores no Brasil também podem assistir pelo Sportv, DAZN e Cazé TV. O jogo começa às 23h (de Brasília).

Data : Domingo, 15 de junho | Horário: 23h

Localização : Lumen Field — Seattle, Washington

Sediada no Lumen Field, em Seattle, a partida coloca o campeão brasileiro da Copa Libertadores contra o clube da casa, da Major League Soccer. Ambas as equipes buscam uma vitória decisiva em um dos grupos mais equilibrados do torneio.

O Botafogo conquistou a Copa Libertadores de 2024 em novembro, conquistando o principal prêmio da América do Sul pela primeira vez ao derrotar o Atlético Mineiro por 3 a 1, apesar de ter recebido um cartão vermelho logo no primeiro minuto. O Sounders, por sua vez, conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf de 2022 e foi o primeiro time da MLS a vencer a competição em seu formato atual.

Ambos vão brigar por uma premiação milionária.