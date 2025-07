Jogo do Ceará hoje: onde assistir Fortaleza x Ceará no Brasileirão (13/07/25)

Vem clássico cearense hoje! As equipes do Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo, 13 de julho, em partida atrasada da décima terceira rodada do Brasileirão, a partir das 20h30 (Horário de Brasília). Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, confira todas as informações de onde vai passar o jogo ao vivo.

Onde vai passar Fortaleza x Ceará ao vivo?

Para o torcedor, a única opção de assistir a transmissão do jogo do Fortaleza x Ceará hoje é pelo Premiere, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe as imagens do confronto do Brasileirão para todos os estados do país

Outra opção é acompanhar através da plataforma para celular, tablet, computador e até na smart TV. Assinante do Globo Play também tem a possibilidade de assistir ao vivo como e onde quiser.

O Ceará deve escalar Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

O Fortaleza relacionou João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Mancha, Mancuso; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Breno Lopes, Pikachu e Lucero.

Informações do jogo Fortaleza x Ceará hoje:

Data: 13/07/2025

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Onde assistir: Premiere

Fortaleza e Ceará no Brasileirão Série A

O Ceará ocupa a 12ª colocação, com 15 pontos em 11 jogos, situação mais confortável que o Fortaleza. O time de Juan Pablo Vojvoda está na 18ª posição, com 10 pontos em 12 partidas.

O último encontro dos times aconteceu em março, na final do Campeonato Cearense de 2025. A primeira partida, disputada em 15 de março, terminou com vitória do Ceará por 1 a 0.

O jogo de volta terminou em empate, e o Ceará sagrou-se bicampeão cearense e celebrou mais uma conquista em cima do maior rival.