Jogo do Cruzeiro na Copinha hoje: como assistir a terceira fase (14/01/23)

Pela terceira fase da Copinha, o jogo do Cruzeiro vai ser contra o Cuiabá neste sábado, no Estádio José Vessi, em Cravinhos, a partir das 15h (Horário de Brasília). Quem vencer se classifica para as oitavas de final da competição de base. Descubra onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Cruzeiro na Copinha hoje

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar no SporTV e GloboPlay a partir das 15h (horário de Brasília).

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal do SporTV transmite com exclusividade o jogo entre Cuiabá e Cruzeiro neste sábado. O torcedor só precisa sintonizar e assistir todo o embate ao vivo.

Também dá para curtir na plataforma GloboPlay, disponível para assinantes. Isso porque o streaming retransmite as imagens do canal em sua programação, ou seja, torcedores poderão assistir ao vivo o embate na Copinha direto da plataforma.

Quem já é assinante só precisa entrar na plataforma com email e a senha do usuário. Torcedores que buscam se tornar membro devem entrar no site.

Para quem mora nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a partida vai ser transmitida a partir das 14h, horário local.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio José Vessi

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Cuiabá x Cruzeiro

Para chegar até aqui, o Cuiabá teve um longo processo. Pelo grupo 9, o elenco terminou em primeiro lugar com seis pontos depois de perder o Parauapebas, mas ganhar do Velo Clube e o Tupã com goleada de dez gols. Já na segunda fase o elenco ganhou do Capivariano por 2 a 1.

Provável escalação do Cuiabá: Vinicius; Thainan, João Maranini, Tiago Coelho, Léo Herrero; Gabryel, Ricardo, Bedeo, Rikelme; Marco Antônio e Kannyd.

Do outro lado, o Cruzeiro ficou na liderança do grupo 10 com nove pontos depois de vencer o Capivariano, Penapolense e Comercial MS na competição. Já na segunda fase o elenco mineiro ganhou do Parauapebas pelo placar de 3 a 1.

Provável escalação do Cruzeiro: Otávio; Jhosefer, Pedrão, Rafael, Ítalo, Japa; Rhuan, Henrique, Gui Meira, Fernando; Arielson

Quem é o árbitro do jogo hoje?

O árbitro do jogo do Cruzeiro hoje contra o Cuiabá vai ser Wilson Adalberto Silva.

Enquanto isso, os assistentes vão ser João Messias da Silveira e Luiz Henrique Rodrigues. O quarto árbitro vai ser Carlos Fernando Moreira.

No jogo, o responsável pelo VAR vai ser Sérgio Ricardo de Oliveira.

Jogos da terceira fase da Copinha

A terceira fase tem início neste sábado, 14 de janeiro de 2023, com oito confrontos em horários alternados, incluindo o jogo do Cruzeiro ao vivo.

Goiás x Fluminense - 11h

Avaí x Floresta - 15h

Cuiabá x Cruzeiro - 15h

Novorizontino x Coritiba - 15h

Athletico PR x Grêmio - 17h15

Chapecoense x Mirassol - 18h

Sport x Corinthians - 19h30

Palmeiras x Juazeirense - 21h45

