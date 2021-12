Jogo do Empoli x Milan hoje: onde assistir na TV, online e horário – 22/12

Se vencer, equipe do Milan pode diminuir a diferença com o líder do Campeonato Italiano

Buscando a liderança, o Milan visita o Empoli nesta quarta-feira, 22/12, a partir das 16h45, pelo horário de Brasília, na décima nona rodada do Campeonato Italiano jogando no Stadio Carlo Castellani. Com transmissão na televisão do jogo do Milan hoje, confira onde assistir ao vivo.

Onde assistir o jogo do Milan hoje ao vivo? O canal ESPN 2, disponível na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano nesta quarta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Stadio Carlo Castellani, cidade de Empoli, na Itália

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Recém-promovido da segunda divisão, o Empoli faz um bom início de temporada no Campeonato Italiano. Ocupando a nona posição com 27 pontos, venceu oito jogos, empatou três e perdeu sete, além de contar com mais de cinco rodadas sem perder nas últimas semanas. Hoje, pode aumentar ainda mais esse número se vencer.

Enquanto isso, o Milan continua em terceiro lugar com 39 pontos buscando reverter a vantagem que o seu maior rival no futebol italiano, Inter de Milão, possui na liderança. Com a vitória no duelo desta quarta-feira, o Milan diminui para um ponto a diferença. Entretanto, isso só vai acontecer se a Inter perder na rodada, o que é pouco provável.

Escalações de Empoli x Milan:

Nicolas Haas é o único desfalque do Empoli neste momento.

Já Stefano Pilo ainda não pode contar com Rebic, Kjaer, Calabria, Pellegri e Rafael Leão, todos lesionados.

Empoli: Vicario; Marchizza, Luperto, Tonelli, Stojanovic; Bandinelli, Ricci, Zurkowski; Henderson, Di Francesco, Pinamonti

Milan: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessié, Díaz, Messias; Saelemaekers, Ibrahimovic

