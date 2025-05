Atlético-MG x Fluminense no brasileirão começa às 16h30

Jogo do Galo hoje ao vivo: onde assistir Atlético-MG x Fluminense na 8ª rodada

Neste domingo, 11 de maio de 2025, Atlético-MG e Fluminense entram em campo pela oitava rodada do Brasileirão. O jogo do Galo será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, com início marcado para às 16h30 (horário de Brasília).

Transmissão do jogo Atlético-MG x Fluminense

A TV Globo exibe a partida para os estados do para ES, MG e RJ, enquanto o Premiere transmite o jogo do Galo ao vivo para todo o Brasil. Para acessar, é necessário ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Assistir o jogo do Galo de graça no Globoplay

Pela internet, a transmissão do jogo do Atlético-MG será pela Globoplay de graça, mas apenas para os estados que a emissora vai exibir o confronto. Acesse através do site https://globoplay.com.br/ ou do aplicativo.

Passo a passo na Globoplay

Passo 1 – Acesse e clique em “entrar” na aba lateral direita e depois em “Não tem conta? Criar conta”;

Passo 2 – Você informará alguns dados pessoais, como nome completo, gênero, data de nascimento, localização, entre outros;

Passo 3 – Depois, confirme que você aceita os termos de uso do site e finalize o cadastro. No horário do jogo é só acessar o site e clicar na transmissão ao vivo.

Quem vai ser escalado

O Flu vem com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo.

Já o Galo tem na escalação os jogadores Everson; Natanael, Rômulo, Alonso, Caio, Rubens, Fausto Vera (Alan Franco), Gustavo Scarpa,, Cuello, Rony e Hulk.

