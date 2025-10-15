Jogo do Galo hoje: assistir Atlético-MG x Cruzeiro em clássico do Brasileirão

Jogo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão, que está em sua reta final

Nesta quarta-feira, 15 de outubro, Atlético-MG e Cruzeiro protagonizam clássico na 28ª rodada do Brasileirão. O jogo do galo será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro?

A TV Globo e o Premiere transmitem o jogo do Galo contra o Cruzeiro ao vivo para todo o Brasil, a partir das 21h30 desta quarta-feira. A emissora exibe o jogo do Galo para para Minas Gerais (exceto Juiz de Fora).

Para acessar o Premiere, o torcedor precisa ser ‘assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Também é possível assistir pela internet através do Globoplay, que retransmite a exibição da TV aberta de graça. Basta fazer o login e assistir.

A partida é importante para o Cruzeiro, que está na terceira posição e ainda sonha com a liderança nessa reta final de campeonato. O Atlético Mineiro está 14º e precisa ficar atento.

Quem tem mais vitórias entre Atlético-MG x Cruzeiro

O Atlético-MG possui um número superior de vitórias no Campeonato Brasileiro em comparação ao Cruzeiro. Até o momento, o Atlético-MG conquistou 676 vitórias em 1.587 jogos, enquanto o Cruzeiro alcançou 630 vitórias em 1.485 partidas

Ambos os clubes são gigantes do futebol brasileiro e mineiro, com histórias ricas e títulos importantes. O Atlético-MG é tricampeão brasileiro (1937, 1971 e 2021) e venceu a Copa do Brasil duas vezes (2014 e 2021).

Já o Cruzeiro é tetracampeão brasileiro (1966, 2003, 2013 e 2014) e hexa da Copa do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).