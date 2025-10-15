Futebol

Jogo do Galo hoje: assistir Atlético-MG x Cruzeiro em clássico do Brasileirão

Jogo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão, que está em sua reta final

Escrito por Anny Malagolini
ricardofariaa de pixabay Foto: Ricardo Faria/Pixabay

Nesta quarta-feira, 15 de outubro, Atlético-MG e Cruzeiro protagonizam clássico na 28ª rodada do Brasileirão. O jogo do galo será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro?

A TV Globo e o Premiere transmitem o jogo do Galo contra o Cruzeiro ao vivo para todo o Brasil, a partir das 21h30 desta quarta-feira. A emissora exibe o jogo do Galo para para Minas Gerais (exceto Juiz de Fora).

Para acessar o Premiere, o torcedor precisa ser ‘assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Também é possível assistir pela internet através do Globoplay, que retransmite a exibição da TV aberta de graça. Basta fazer o login e assistir.

A partida é importante para o Cruzeiro, que está na terceira posição e ainda sonha com a liderança nessa reta final de campeonato. O Atlético Mineiro está 14º e precisa ficar atento.

Quem tem mais vitórias entre Atlético-MG x Cruzeiro

O Atlético-MG possui um número superior de vitórias no Campeonato Brasileiro em comparação ao Cruzeiro. Até o momento, o Atlético-MG conquistou 676 vitórias em 1.587 jogos, enquanto o Cruzeiro alcançou 630 vitórias em 1.485 partidas

Ambos os clubes são gigantes do futebol brasileiro e mineiro, com histórias ricas e títulos importantes. O Atlético-MG é tricampeão brasileiro (1937, 1971 e 2021) e venceu a Copa do Brasil duas vezes (2014 e 2021).

Já o Cruzeiro é tetracampeão brasileiro (1966, 2003, 2013 e 2014) e hexa da Copa do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Botafogo hoje no Brasileirão

Transmissão do jogo do Cruzeiro, escalação e palpite (15/10/25)

Quem fez gol contra do Brasil para o Japão: conheça Fabrício Bruno

Horário do jogo do Brasil x Japão em amistoso amanhã

Horário dos jogos da 28ª rodada do Brasileirão após a Data FIFA

Ao vivo: assistir o jogo da Holanda x Finlândia com Depay na escalação

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes