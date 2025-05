O jogo do Atlético-MG x Cienciano nesta noite marca a última rodada da fase de grupos

Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Cienciano (29/5)

Atlético-MG e Cienciano se encontram nesta noite na na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo último jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O Galo está praticamente com a vaga das oitavas conquistada, mas uma vitória deixa o time em situação confortável.

Onde assistir o jogo do Galo?

A ESPN 4 e Disney+ transmitem o jogo do Galo contra o Cienciano, a partir das 21h30. Na TV paga, o canal só está disponível para quem possui a programação na operadora por assinatura. O torcedor deve entrar em contato com o operador para obter o canal ESPN.

A GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, não exibe o jogo, mas oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores. É uma opção para os torcedores que não tem assinatura dos canais de transmissão.

Quais os maiores campeões da Sul-Americana?

Dezessete equipes já levantaram o troféu da Copa Sul-Americana. A primeira edição, idealizada pela Conmebol, aconteceu em 2002, com a vitória do San Lorenzo, da Argentina, diante do Atlético Nacional, da Colômbia.

1 – Boca Juniors (Argentina) – 2 títulos (2004 e 2005)

2 – Independiente (Argentina) – 2 títulos (2010 e 2017)

3 – Independiente del Valle (Equador) – 2 títulos (2019 e 2022)

4 – Athletico-PR (Brasil) – 2 títulos (2018 e 2021)

5 – LDU Quito (Equador) – 2 títulos (2009 e 2023)

6 – Racing (Argentina) – 1 título (2024)

7 – River Plate (Argentina) – 1 título (2014)

8 – Lanús (Argentina) – 1 título (2013)

9 – São Paulo (Brasil) – 1 título (2012)

10 – San Lorenzo (Argentina) – 1 título (2002)

11 – Internacional (Brasil) – 1 título (2008)

12 – Santa Fe (Colômbia) – 1 título (2015)

13 – Cienciano (Peru) – 1 título (2003)

14 – Pachuca (México) – 1 título (2007)

15 – Arsenal de Sarandí (Argentina) – 1 título (2007)

16 – Universidad de Chile (Chile) – 1 título (2011)

17 – Chapecoense (Brasil) – 1 título (2016)

18 – Defensa y Justicia (Argentina) – 1 título (2020)