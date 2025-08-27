Jogo é válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil

Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro em clássico da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, 27 de setembro, Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo em mais um clássico de 2025. O jogo do galo será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h30 (horário de Brasília, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro?

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG ocorre hoje, 27 de agosto de 2025, com transmissão ao vivo pela Prime Vídeo. Assinante do streaming tem passe livre para o streaming.

Já para quem quer assinar somente o serviço de conteúdos digitais tem que percorrer o seguinte caminho:

– Primeiramente, entre no site www.primevideo.com. Após isso, basta clicar em “inicie o teste gratuito de 30 dias”.

– Na sequência, crie uma conta. Depois, cadastre seu cartão.

– O app do streaming está disponível para IOS e Android.

Embora não transmita os jogos ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma alternativa para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

O jogo de volta está marcado para o dia 11 de setembro, no Mineirão.

Quem tem mais vitórias entre Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro são maiores times de Minas Gerais, tal como está Palmeiras e Corinthians para São Paulo. De acordo com levantamentos de portais esportivos, o Atlético-MG tem mais vitórias que o Cruzeiro no Brasileirão. O Galo soma 27 vitórias, contra 21 do Cruzeiro e 21 empates.

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro também ganha ecos no mata-mata nacional da Copa do Brasil. Embora sejam poucos os confrontos entre os rivais no torneio, os duelos foram marcantes.

O Galo venceu a Copa do Brasil em 2014 e 2021. O Cruzeiro tem seis títulos da Copa do Brasil, conquistados nos anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.