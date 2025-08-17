Jogo na Arena MRV vai contar com a visita de Ancelotti, técnico da seleção brasileira

Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Grêmio e escalação hoje (17/08/25)

Neste domingo, 17 de agosto, Atlético-MG e Grêmio jogam na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Galo começa às 16h (de Brasília), na Arena MRV. Veja como assistir.

Onde assistir o jogo do Galo no Brasileirão

A torcida do Galo e Grêmio pode assistir o jogo pelo TV Globo e Premiere ao vivo e com exclusividade. A partida começa às 16h.

Para acessar o Premiere, o torcedor precisa ser ‘assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

O Grêmio deve escalar Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Cristian Oliveira, Alysson e Carlos Vinicius.

O Atlético-MG chega no campo com Everson; Natanael (Saravia), Vitor Hugo (Iván Román), Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Rony (Biel), Cuello e Hulk.

O português Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, vai assistir o jogo do Brasileirão hoje diretamente da Arena MRV. O objetivo da visita é avaliar os jogadores para possíveis convocações.