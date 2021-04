Jogo do Vitória hoje na Copa do Nordeste – 10/4: horário e como assistir

Em busca de garantir a primeira colocação do Grupo B, o Vitória encara o 4 de Julho na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2021, em jogo hoje (10), às 16h. A dois pontos do líder Fortaleza, o Rubro-negro sonha com a primeira colocação da chave, enquanto o Colorado de Piripiri tem chances remotas de garantir a classificação. Os clubes se enfrentam no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).

4 de Julho x Vitória: como assistir jogo de hoje?

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o jogo entre 4 de Julho e Vitória, hoje, na Copa do Nordeste 2021, ao vivo, mas a partir das 16h. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Provável escalação

4 de Julho: Jaílson; André Victor, Marcelo, Gilmar Bahia e Chico Bala; Wilsinho, Edinaldo e Hiltinho; Ted Love, Índio Potiguar e Dudu Beberibe.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Prata (Van), Marcelo Alves, Wallace Reis e Pedrinho; Maykon Douglas (Paulo Vitor), Cedric e Alisson Farias; Vico, David e Samuel.

Onde e quando será jogo do 4 de Julho x Vitória ?

O Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI) recebe o jogo do 4 de Julho e Vitória, hoje (10), duelo da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e valendo vaga às quartas de final.

O Colorado de Piripiri chega para o confronto com chances remotas de classificação às quartas de final. Isso porque o clube está em sétimo lugar na Chave A, com sete pontos, a três de Bahia e Sampaio Corrêa, terceiro e quarto colocado, respectivamente. Além de vencer o seu jogo, os piauienses precisam torcer por um tropeço do Tricolor, da Bolívia Querida, mas também do Confiança e Treze.

Por outro lado, o Rubro-negro está praticamente com a vaga conquistada. Em segundo lugar no Grupo B, a equipe só perde sua classificação se sofrer um revés e Altos, CSA e ABC vencerem seus duelos. Com 12 pontos, os baianos ainda estão de olho na liderança da chave.

Tabela 8ª rodada da Copa do Nordeste

4 de Julho x Vitória – 16h

Bahia x ABC – 16h

Ceará x Salgueiro – 16h

Confiança x Fortaleza – 16h

Treze x Sport – 16h

Sampaio Corrêa x CSA -16h

CRB x Altos – 16h

Santa Cruz x Botafogo – 16h

