Jogos de hoje, domingo: onde assistir futebol ao vivo na TV – 23/01/22

Pelo fim de semana, uma programação recheada de futebol nacional e internacional acontece neste domingo, 23/01, começando pela manhã e seguindo até a noite com muita disputa em campo. Com transmissão ao vivo pela TV e online, saiba quais são os jogos de hoje para assistir.

No Brasil, os Estaduais já começaram, enquanto no futebol internacional as partidas dos Campeonatos acontecem durante todo o fim de semana.

Jogos de hoje ao vivo – Domingo, 23/01/2022

Campeonato Paranaense

São Joseense x Azuriz – 11h – FutebolParanaense TV, OneFootball e TVNSports

Athletico-PR x Paraná – 16h – TV ALEP (PR), FutebolParanaense TV, OneFootball e TVNSports

Londrina x Maringá – 16h – FutebolParanaense TV, OneFootball e TVNSports

Operário x União – 19h – FutebolParanaense TV, OneFootball e TVNSports

Campeonato Brasiliense

Luziânia x Brasília – 15h30 – Eleven Sports

Unaí x Santa Maria – 15h30 – Eleven Sports

Brasiliense x Paranoá – 15h30 – Eleven Sports e TV Brasiliense no Youtube

Copa Alagoas

CRB x Dimensão – 15h – Eleven Sports

Dínamo x Desportivo Aliança – 15h – Eleven Sports

Copa do Nordeste

Altos x Atlético-BA – 16h – PPV do Nordeste FC

Sousa x CSA – 18h – PPV do Nordeste FC

Campeonato Paulista

Novorizontino x Palmeiras – 16h – Record TV, Premiere, Paulistão Play

Campeonato Catarinense

Hercílio Luz x Juventus – 16h – FutebolCatarinense TV, OneFootball e TVNSports

Marcílio Dias x Avaí – 16h – FutebolCatarinense TV, OneFootball e TVNSports

Figueirense x Joinville – 19h – FutebolCatarinense TV, OneFootball e TVNSports

Campeonato Potiguar

Globo x Santa Cruz de Natal – 16h – Eleven Sports

ABC x América-RN – 16h – BAND (RN) e Youtube da BAND

Potiguar x Força e Luz – 17h – Eleven Sports

Campeonato Baiano

Juazeirense x Jacuipense – 16h – Eleven Sports

Barcelona BA x Vitória – 16h – TVE BA e Youtube da TVE Bahia

Campeonato Alagoano

Cruzeiro x CSE – 16h – Eleven Sports

Campeonato Piauiense

Atlético Corisabbá x Fluminense-PI – 17h – Eleven Sports

Campeonato Mato-Grossense

Luverdense x Sinop – 18h – Eleven Sports

Dom Bosco x União Rondonópolis – 18h – Eleven Sports

Campeonato Maranhense

Tuntum x Cordino – 15h30 – FFP TV / Eleven Sports

São José x Moto Club – 15h30 – FFP TV / Eleven Sports

Campeonato Pernambucano

Vera Cruz x Retrô – 15h – Youtube da FPF TV

Salgueiro x Caruaru – 16h – Youtube da FPF TV

Campeonato Sergipano

Atlético Gloriense x Lagarto – 15h15 – Eleven Sports

Campeonato Tocantinense

Nova Conquista x Gurupi – 16h – Eleven Sports

Copa Africana das Nações

Nigéria x Tunísia – 16h – TV CAF no Youtube

Burkina Faso x Gabão – 17h – BAND e TV CAF no Youtube

Copa da Ásia Feminina

Irã x China – 07h – Star +

Supercopa da Espanha Feminina

Barcelona x Atlético de Madrid – 08h – Star +

Superliga Feminina Inglesa

Brighton x Chelsea – 09h30 – Star +

Manchester City x Arsenal – 15h45 – Star +

Campeonato Inglês

Crystal Palace x Liverpool – 11h – ESPN

Arsenal x Burnley – 11h – Star +

Leicester x Brighton – 11h – Star +

Chelsea x Tottenham – 13h30 – ESPN

Campeonato Italiano

Cagliari x Fiorentina – 08h30 – Star +

Torino x Sassuolo – 11h – Star +

Napoli x Salernitana – 11h – ESPN 3

Spezia x Sampdoria – 11h – Star +

Empoli x Roma – 14h – ESPN 2

Milan x Juventus – 16h45 – ESPN 4

Campeonato Italiano Feminino

Napoli x Roma – 08h30 – ESPN e Star +

Milan x Sampdoria – 10h30 – Star +

Campeonato Alemão

RB Leipzig x Wolfsburg – 11h30 – OneFootball

Hertha Berlin x Bayern de Munique – 13h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Jahn Regensburg x Holstein Kiel – 09h30 – OneFootball

Hannover x Dynamo Dresden – 09h30 – OneFootball

Campeonato Espanhol

Granada x Osasuna – 10h – Star +

Real Madrid x Elche – 12h15 – ESPN 4

Real Sociedad x Getafe – 14h30 – ESPN 4

Rayo Vallecano x Ath. Bilbao – 14h30 – Star +

Alavés x Barcelona – 17h – Star +

Campeonato Francês

Metz x Nice – 09h – Star +

Clermont x Rennes – 11h – Sem transmissão

Nantes x Lorient-Bretagne – 11h – Sem transmissão

Bordeaux x RC Strasbourg – 11h – Sem transmissão

Angers x Troyes – 11h – Sem transmissão

Montpellier x Monaco – 13h05 – Star +

PSG x Reims – 16h45 – ESPN

Campeonato Português

Marítimo x Belenenses – 12h30 – Sem transmissão

Vitória x Estoril – 12h30 – Sem transmissão

Gil Vicente x Portimonense – 15h – Sem transmissão

Porto x Famalicão – 17h30 – Sem transmissão

Campeonato Holandês

NEC x Feyenoord – 08h15 – Star +

PSV x Ajax – 10h30 – ESPN 2

Heracles x Go Ahead Eagles – 10h30 – Sem transmissão

Sparta Roterdã x Utrecht – 12h45 – Sem transmissão

RKC x Fortuna Sittard – 16h – Sem transmissão

Campeonato Belga – Jogos de hoje ao vivo

Standard Liege x Club Brugge – 09h30 – Star +

Union x Genk – 12h – Star +

Mechelen x Anderlecht – 14h30 – Sem transmissão

Cercle Brugge x Zulte-Waregem – 17h – Sem transmissão

