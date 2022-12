Jogos de hoje na Copa do Mundo: agenda e onde assistir sexta (02/12)

Nesta sexta-feira, 02 de dezembro, a terceira rodada na fase de grupos chega ao fim na Copa do Mundo. Serão quatro partidas que determinarão os classificados para as oitavas de final no Catar. O Brasil entra em campo, mas já está garantido e não teme a desclassificação. Confira todos os jogos de hoje na Copa do Mundo e como assistir.

No primeiro horário do dia, as seleções de Uruguai, Gana, Coreia do Sul e Portugal, também já classificado, entram em campo na disputa do grupo H.

Mais tarde, as seleções de Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões jogam pelo grupo G.

Agenda de jogos de hoje na Copa do Mundo

Quatro partidas serão realizadas nesta sexta-feira, 02 de dezembro, pela terceira e última rodada da fase de grupos no Mundial da FIFA.

Com os horários definidos, veja a programação dos jogos de hoje na Copa do Mundo e como assistir.

12h - Coreia do Sul x Portugal (SporTV 2, FIFA+, portal GE e GloboPlay)

12h - Gana x Uruguai (Globo, SporTV, FIFA+, portal GE e GloboPlay)

16h - Camarões x Brasil (Globo, SporTV, FIFA+, canal do Casimiro, portal GE e GloboPlay)

16h - Sérvia x Suíça (SporTV 3, FIFA+, portal GE e GloboPlay)

Para saber como assistir os jogos em cada uma das opções, é só acompanhar o guia completo de como assistir a Copa do Mundo.

Países classificados para as oitavas de final

Estão classificadas para as oitavas de final as seleções de França, Brasil, Portugal, Holanda, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Polônia, Austrália, Japão, Espanha, Marrocos e Croácia.

Agora, vai depender das posições dos grupos G e H para definirem as vagas nas oitavas e saber quem avança para as oitavas.

Os jogos do mata-mata na primeira fase estão marcados para os dias 3, 4, 5 e 6 de dezembro, em horários alternados às 12h e 16h, pelo horário de Brasílai, entre os oito estádios do Catar.

É importante ressaltar que as oitavas serão disputadas em jogos únicos. A prorrogação será iniciada em caso de empate, e se nada mudar, a disputa de pênaltis define o vencedor.

