La Liga: onde assistir Elche x Atlético de Madrid ao vivo e horário (11/05)

Enquanto o time do Elche busca se afastar por completo da zona de rebaixamento, o Atléti briga pela vaga na Champions

Com o objetivo de garantir a classificação na Champions League, o Atlético de Madrid visita o Estádio Manuel Martínez Valero para enfrentar o Elche nesta quarta-feira, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Elche x Atlético de Madrid ao vivo.

Onde assistir Elche x Atlético de Madrid?

O jogo entre Elche e Atlético de Madrid hoje será transmitido ao vivo no Star +, serviço de streaming, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o serviço de streaming da Disney é quem vai passar ao vivo para todos os estados do Brasil o confronto do Campeonato Espanhol.

Disponível para assinatura, a plataforma pode ser assistida pelo aplicativo no celular, seja Android ou iOS, computador pelo site (www.starplus.com), tablets e até mesmo na smarTV.

Informações do jogo:

Data: 11/05/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche

Onde assistir: Star +

Escalações do jogo do Atlético de Madrid:

Ponce cumpre suspensão e não pode enfrentar o Atleti hoje.

Provável escalação do Elche: Badia; Bigas, Roco, González; Mojica, Mascarell, Guti, Palacios; Fidel, Carrillo, Pérez. Técnico: Francisco Javier Rodríguez

Simeone não poderá contar com Llorente, suspenso, e João Felix e Lemar, lesionados em recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Renan Lodi; Koke, De Paul, Kondogbia, Carrasco; Correa e Griezmann. Técnico: Diego Simeone

Elche e Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol

Ocupando a 14ª posição com 39 pontos, o Elche tem sete pontos de diferença com o primeiro colocado da zona de rebaixamento e, por esse motivo, segue em alerta para evitar um possível rebaixamento ao fim da temporada. O grupo coleciona dez vitórias, nove empates e dezesseis derrotas.

Do outro lado, o Atlético de Madrid tem 64 pontos na 4ª posição do Campeonato Espanhol. Sem chances de brigar pelo título, o elenco de Diego Simeone luta apenas para carimbar o seu passaporte até a Champions da próxima temporada, além de tentar garantir também a vice-liderança da tabela, brigando com o Sevilla e Barcelona.

Retrospecto de Elche x Atlético de Madrid:

O último encontro dentro dos gramados das equipes aconteceu em 22 de agosto de 2022, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol na temporada atual.

Por 1 a 0, a equipe de Madrid levou a melhor e garantiu os três pontos com gol de Correa, jogando no Estádio Wanda Metropolitano.

