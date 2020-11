Real Madrid x Alavés (28/11): onde assistir ao jogo de hoje

Real Madrid e Alavés se enfrentam neste sábado (28), às 17h, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Pelo torneio espanhol, o Real não vem apresentando o desempenho esperado pelos torcedores, já que ocupa o 4º lugar. Mas é importante lembrar que a equipe possui um jogo a menos na conta. Enquanto isso, os visitantes estão na parte de baixo da tabela e precisam do resultado para afastar-se da zona de rebaixamento.

Real Madrid x Alavés: onde assistir?

O jogo entre Real Madrid x Alavés tem transmissão do canal FoxSports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid está em 4º lugar, com dezessete pontos. Dessa maneira, venceu cinco vezes, empatou duas e perdeu também duas, mas com um jogo a menos. Se vencer, vai para a terceira posição, que atualmente é do Villarreal.

Enquanto isso, pela Champions League, o time da capital espanhola está em segundo lugar no grupo B, com sete pontos. Na última rodada, venceu a Inter de Milão por 2 a 0. Para seguir até as oitavas, precisa vencer os últimos dois jogos.

Para o Alavés, o objetivo principal neste confronto é superar o rival e acumular três pontos para escapar do fantasma do rebaixamento, já que está em 15º lugar, duas posições acima. Ao todo, são duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Possíveis escalações de Real Madrid x Alavés

Zidane ainda não conta com Benzema, visto que não foi sequer relacionado para este duelo. Sergio Ramos, Carvajal, Jovic, Valverde e Odriozola também não jogam.

Mas, o Real tem o retorno de Militão, recuperado do covid-19.

Provável Real Madrid: Courtois; Varane, Militão, Nacho, Mendy (Marcelo); Modric, Casemiro, Kroos; Hazard, Rodrygo, Mariano (Vini Jr/Asensio).

Para a equipe visitante, Burgui e Manu García estão indisponíveis para jogar por estarem com covid-19, como noticiou o site oficial do clube. Já Pere Pons está lesionado.

Provável Alavés: Pacheco; Navarro, Duarte, Lejeune, Laguardia; Mendez (Peleteiro), Pina, Battaglia, Jota (Rioja); Perez, Joselu.

💪 Hoy luchamos contra el pasado 🔙 📊 Estas son las estadísticas del #RealMadridAlavés 👇#GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/izdpMvo3Mi — Deportivo Alavés (@Alaves) November 28, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Além do confronto entre Real Madrid x Alavés, outros nove jogos também acontecem nesta décima primeira rodada. Ademais, saiba onde assistir.

Real Valladolid 1 x 1 Levante

Elche 1 x 1 Cádiz

Valencia 0 x 1 Atlético de Madrid

Huesca x Sevilla – 14h30 – FoxSports

Barcelona x Osasuna – Amanhã – 10h – ESPN Brasil

Getafe x Ath. Bilbao – Amanhã – 12h15 – ESPN

Celta de Vigo x Granada – Amanhã – 14h30

Real Sociedad x Villarreal – Amanhã – 17h

Betis x Eibar – Segunda-feira – 17h