Horário do jogo do Fortaleza hoje na Libertadores e onde assistir (18/05)

Pela quinta rodada do grupo F na Libertadores, as equipes de Alianza Lima e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 18 de maio, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela reta final da primeira fase. Para não perder nenhum lance, confira o horário do jogo do Fortaleza hoje ao vivo.

Horário do jogo do Fortaleza hoje na Libertadores

O jogo do Fortaleza hoje vai começar às 23h, pelo horário de Brasília, direto de Lima, no Peru.

A transmissão no Brasil vai ser a partir das onze horas da noite, pelo horário de Brasília. Entretanto, o jogo no Peru tem início a partir das nove da noite, já que Brasília está 2 horas à frente de Peru.

O Estádio Nacional do Peru, em Lima, tem capacidade para receber 50 mil torcedores, prometendo casa cheia nesta quarta-feira pela Libertadores.

Ingressos foram vendidos para os dois jogadores, prometendo grandes emoções diretamente das arquibancadas.

Transmissão do jogo do Alianza Lima x Fortaleza hoje

O jogo do Alianza Lima e Fortaleza hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 23h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da Conmebol TV está disponível para todos os usuários do Brasil através das operadoras da Sky, Claro e a DirecTV GO.

Outra opção é assistir online através da plataforma para celular, tablets, computador e até na smart TV através dos streamings Now, Sky Play e a Direc TV GO.

Informações do jogo Alianza Lima x Fortaleza hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Onde assistir: Conmebol TV

Provável escalação do Alianza Lima: Campos; Vilchez, Ramos, Míguez, Rojas; Lavandeira, Concha, Ballón, Benítez; Aguirre e Barcos. Técnico: Carlos Bustos

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Broeck; Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto, Felipe; Hercules, Lucas Crispim, Yago Pikachu, Lucas Lima; Renato Kayzer e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Alianza Lima e Fortaleza na Libertadores

Com apenas um ponto na última posição do grupo F, o Alianza Lima tem chances nulas de se classificar até a próxima fase da Libertadores. Isso porque o River Plate já está com o seu caminho completo, assim como os outros dois elencos do grupo. O time precisa vencer os dois últimos jogos e torcer por tropeços dos rivais.

Do outro lado, o Fortaleza também precisa de uma combinação de resultados para chegar até as oitavas de final da Libertadores. Em 3º lugar com quatro pontos, o time cearense contabiliza uma vitória, um empate e duas derrotas até aqui, buscando o triunfo nesta quarta-feira e torcendo por derrota do Colo-Colo.