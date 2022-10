Jogo do Palmeiras na Libertadores Feminina hoje: onde vai passar (14/10)

O Palmeiras estreia na Libertadores Feminina nesta sexta-feira, 14 de outubro, diante do Libertad Limpeño, pela primeira rodada do grupo C, às 19h15 (horário de Brasília). O jogo vai ser no Estadio de Independiente del Valle e, por isso, confira onde assistir ao jogo do Palmeiras na Libertadores Feminina hoje.

Onde vai passar jogo do Palmeiras na Libertadores Feminina hoje

O jogo do Palmeiras feminino hoje tem transmissão do SporTV, Pluto TV e Facebook, a partir das 19h15 (horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Com exclusividade, o canal do Sportv é quem transmite as emoções da estreia do Verdão na Libertadores Feminina nesta sexta-feira. No entanto, está disponível apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e a Oi.

Para assistir de graça, o Facebook Watch da Libertadores transmite todo o confronto ao vivo, enquanto o Pluto TV, serviço de streaming americano gratuito, também é opção. Basta sintonizar em qualquer um dos dois e então assistir pelo aplicativo de celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estadio de Independiente del Valle

Onde assistir: SporTV, Pluto TV e Facebook,

Como vem o Palmeiras ao jogo de hoje?

Depois de golear a Portuguesa no último dia 29 de setembro, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras disputa a sua estreia na Libertadores Feminina em busca do seu primeiro título na competição internacional. Com o elenco de jogadoras completo, o grupo alviverde mantém a confiança para pontuar e se classificar até a próxima fase dos confrontos.

Na temporada, o Verdão foi vice-campeão ao perder para o Corinthians na grande final do Brasileirão.

De acordo com a última escalação do alviverde, para o jogo do Campeonato Paulista, o técnico Ricardo Belli deve manter o mesmo elenco.

Provável escalação do Palmeiras: Amanda; Bruna, Julia, Katrine, Duda; Ary, Camilinha, Poliana; Bia, Byanca Brasil e Andressinha.

Grupo do Palmeiras na Libertadores Feminina

Nesta edição, o Palmeiras busca o primeiro título da Libertadores no futebol feminino. Com grandes estrelas no elenco como Bia Zaneratto e Katrine, o time alviverde integra o grupo C ao lado de Independiente del Valle, Libertad Limpeño e Universidad de Chile.

Em pontos corridos, serão apenas três rodadas na competição feminina, onde as equipes se enfrentam entre os seus próprios grupos. Além do Palmeiras, Corinthians e Ferroviária são os outros dois brasileiros no torneio este ano, mas não estão no mesmo grupo já que o regulamento da Conmebol não prevê.

O Palmeiras é o grande favorito em seu grupo. Confira todos os grupos na competição até aqui.

GRUPO A

1 Always Ready

2 Corinthians

3 Deportivo Cali

4 Olimpia

GRUPO B

1 Boca Juniors

2 Defensor Sporting

3 Ferroviária

4 Club Nañas

GRUPO C

1 Independinete del Valle

2 Sportivo Limpeño

3 Palmeiras

4 Universidad del Chile

GRUPO D

1 Alianza Lima

2 América de Cali

3 Deportivo Lara

4 Santiago Morning

