Libertadores: onde assistir Peñarol x Cerro Porteño e horário hoje (17/05)

O time do Peñarol permanece na lanterna do grupo, enquanto o visitante tem a oportunidade de praticamente se garantir nas oitavas

Nesta terça-feira, 17 de maio, Peñarol e Cerro Porteño entram em campo para disputar a quinta rodada do grupo G na Libertadores, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Peñarol x Cerro Porteño ao vivo.

Onde assistir Peñarol x Cerro Porteño hoje?

O jogo do Peñarol e Cerro Porteño hoje vai passar ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com exibição para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN 4 é responsável pelas imagens da Copa Libertadores na temporada. A emissora, entretanto, só está disponível para operadoras de TV por assinatura.

O torcedor também tem a possibilidade de acompanhar tudo de maneira online pelo Star +, serviço de streaming por assinatura. Basta acessar o aplicativo com o login e a senha do usuário.

Informações do jogo Peñarol x Cerro Porteño hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalações do Peñarol x Cerro Porteño:

Provável escalação do Peñarol: Dawson; Ramos, Elizalde, Menosse, Arias; Musto, Gargano, Ceppelini, Carrizo; Laquintana e Bentacourt. Técnico: Mauricio Larriera

Provável escalação do Cerro Porteño: Jean; Alan Francisco, Alexis David Duarte, Riveros, Patiño, Espínola; Aquino, Piris, Cardozo Lucena, Romero; Marcelo Moreno. Técnico: Francisco Arce

Peñarol e Cerro Porteño na Libertadores

Com apenas 3 pontos conquistados até aqui na lanterna do grupo G, o time do Peñarol precisa suar a camisa nesta terça-feira e garantir a vitória se ainda quiser sonhar com a possível classificação até as oitavas. Porém, o seu caminho pode ser complicado, precisando vencer os últimos dois confrontos e torcer contra o Colón e Olimpia.

Do outro lado, o time do Cerro Porteño está próximo de carimbar o seu passaporte até as oitavas de final da Libertadores este ano. Em primeiro lugar com 7 pontos, o elenco está empatado com o Colón, que vem logo atrás na vice-liderança. O time paraguaio só precisa vencer o confronto desta terça e torcer contra os argentinos, além de também garantir-se no triunfo na rodada que vem.

Último jogo de Peñarol x Cerro Porteño

As equipes se enfrentaram pela última vez em 27 de abril de 2022, na temporada atual, pela terceira rodada da fase de grupos na Libertadores.

Por 1 x 0, o elenco do Cerro levou a melhor com gol de Ángel Cardozo e marcou os três pontos em seu favor.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre as equipes.