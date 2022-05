Onde assistir Tolima x Independiente del Valle e horário hoje

Nesta quarta-feira, as equipes de Tolima e Independiente del Valle se enfrentam a partir das 23h (Horário de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, pela quarta rodada do grupo D na Libertadores. A seguir, confira todas as informações sobre onde assistir Tolima x Independiente del Valle ao vivo.

Onde assistir Tolima x Independiente del Valle hoje?

O jogo entre Tolima e Independiente del Valle hoje será transmitido na Conmebol TV, a partir das 23h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da Conmebol TV exibe o confronto da Libertadores nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil, através das operadoras de TV por assinatura Claro, Sky e DirecTV GO.

Outras opções são os próprios aplicativos se você já é assinante que também exibem as imagens do jogo. Basta entrar com o seu login na página do celular, computador ou tablets do Now, Sky Play e DirecTV GO de graça, sem pagar nada.

Data: 04/05/2022

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia

Onde assistir: Conmebol TV

Tolima e Independiente del Valle na Libertadores

Depois de vencer o América na última rodada da Libertadores, o Tolima volta a concentrar as suas atenções esta semana em um novo confronto da fase de grupos. Em terceiro lugar com 4 pontos, o elenco precisa da vitória nesta quarta-feira se quiser continuar na busca pela classificação até a próxima fase.

Do outro lado, o Independiente del Valle se mantém na liderança do grupo D, mas até o resultado do confronto entre os dois times mineiros. Por isso, o elenco precisa da vitória no confronto desta quarta para se manter na ponta e só assim ficar próximo de carimbar o seu passaporte para as oitavas de final.

Escalação de Tolima x Independiente del Valle:

Provável escalação de Tolima: Domínguez; Hernández Angulo, Caicedo, Quiñones, Marulanda Vásquez; Riós, Rovira, García, Plata, Lucumí; Ramírez. Técnico: Hernán Torres.

Provável escalação de Independiente del Valle: Ramírez; Segovia, Schunke, Carabajal; Perlaza, Gaibor, Pellerano, Faravelli, Chávez; Bauamn e Sornoza. Técnico: Miguel Bravo.

Confira como foi o último encontro dos times na Libertadores.