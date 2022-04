Saiba onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje. Foto: Reprodução / Cesar Greco / Palmeiras

Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje? Canal e horário da Libertadores

Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje? Canal e horário da Libertadores

Nesta quarta-feira, Deportivo Táchira e Palmeiras se enfrentam a partir das 21h (Horário de Brasília), na abertura da fase de grupos da Libertadores 2022, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. Descubra a seguir todos os detalhes e onde vai passar jogo do Palmeiras hoje.

Estão no grupo A as equipes de Emelec, Independiente Petrolero, Deportivo Táchira e Palmeiras.

Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje

Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje será no ESPN, a partir das 21h, pelo horário de Brasília. O jogo entre Deportivo Táchira e Palmeiras vai passar também no Star +, serviço de streaming.

A emissora transmite para todos os estados do país a partida da Libertadores hoje. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

A segunda opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no portal (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

+ Brasileirão são quantas rodadas em 2022?

Horário do jogo do Palmeiras hoje e onde vai ser

Deportivo Táchira x Palmeiras vão se enfrentar a partir das 21h, seguindo o horário de Brasília, nesta quarta-feira em 6 de abril, durante primeira rodada da fase de grupos na Copa Libertadores 2022.

O Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo é quem vai receber a disputa nesta quarta. Localizado na cidade de San Cristóbal, na Venezuela, a arena ainda tem velhas instalações como as arquibancadas, com capacidade de mais de 38 mil torcedores.

O horário da transmissão no Brasil vai ser às nove da noite, enquanto em terras venezuelanas o jogo vai acontecer a partir das oito da noite, já que Brasília está 1 hora à frente da Venezuela.

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo

Provável escalação de Deportivo Táchira x Palmeiras

Escalação do Deportivo Táchira: Varela, Marrufo, Hernández, Restrepo, Quintero, Cova, Flores, Tortolero, Figueroa, Uribe e Fernández

Escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Piquerez, Murilo, Raphael Veiga, Danilo, Zé Rafael, Dudu, Rony e Gustavo Scarpa

O Deportivo Táchira apresenta uma grande campanha no Campeonato Venezuelano e, por isso, mantém a sua confiança para enfrentar o atual campeão da Libertadores nesta quarta-feira. O clube espera contar com o apoio da sua torcida em casa, mantendo o seu time titular para o jogo desta noite.

Campeão paulista no fim de semana, o Palmeiras mantém o seu foco agora na Libertadores. Buscando o tricampeonato, o elenco alviverde deve manter a sua escalação principal mesmo com o pouco tempo para treinar desde que disputou a final do Paulistão. Os comandados de Abel Ferreira são os atuais campeões, já que derrotaram o Flamengo na final em 2021.

Alianza Lima x River Plate último jogo

Os times de Deportivo Táchira e Palmeiras são velhos conhecidos na Libertadores. Os dois já se enfrentaram em quatro ocasiões, sendo todas na Libertadores.

A última vez aconteceu em 1º de fevereiro de 2006, pelas quartas de final.

Confira a seguir os últimos embates dos dois times.

01/02/2006 – Deportivo 2 x 4 Palmeiras

25/01/2006 – Palmeiras 2 x 0 Deportivo

04/05/2005 – Deportivo 1 x 2 Palmeiras

10/03/2005 – Palmeiras 3 x 0 Deportivo

Relembre no vídeo a seguir o último jogo entre os dois times.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.