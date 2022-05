Onde vai passar o jogo do América MG hoje X Independiente del Valle

Para alcançar a próxima fase da Libertadores, o Independiente del Valle precisa passar pelo América Mineiro nesta quarta-feira, 25 de maio, na última rodada do grupo D da competição. A bola vai rolar a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, no Equador. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do América MG hoje.

Onde vai passar o jogo do América MG hoje?

Onde vai passar o jogo do América MG hoje vai ser no canal ESPN 4 e Star +, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Pela TV fechada, o canal ESPN 4 é quem exibe as emoções do confronto na Libertadores hoje em todos os estados do Brasil. O torcedor deve verificar se possui a emissora na rede de programação de sua operadora.

Outra opção é assistir através do Star +, serviço de streaming. Disponível por assinatura através do site (www.starplus.com), a plataforma pode ser usada no celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Informações do jogo Independiente del Valle x América MG hoje:

Data: 25/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Banco Guayaquil, no Equador

Arbitragem: Leodan Gonzalez (Uruguai)

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Independiente del Valle e América MG na Libertadores

Buscando os três pontos para garantir a classificação até as oitavas, o Independiente del Valle promete suar a camisa no jogo desta quarta-feira. Com formação completa, o time equatoriano vem na terceira posição do grupo com 5 pontos, ou seja, também deve torcer pro um tropeço do Tolima diante do Galo na rodada.

Do outro lado, o América Mineiro apenas cumpre tabela no confronto já que não tem mais chances de avançar até as oitavas de final da temporada. O elenco brasileiro, entretanto, pode ficar com a vaga da Sul-Americana, mas apenas se vencer e descontar a diferença no saldo de gols, que é de quatro gols.

Escalação do Independiente del Valle: Ramírez; Segovia, Schunke, Ordóñez Guerrero; Pellerano, Quintero, Gaibor, Vargas Leon; Sornoza, Arce e Bauman. Técnico: Miguel Bravo

Escalação do América MG: Jailson; Iago Maidana, Patric, Éder, Marlon; Lucas Kal, Gustavinho, Rodriguinho; Felipe Azevedo, Aloísio e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini

Último jogo do Independiente del Valle x América MG

Pela primeira rodada da Libertadores, as equipes de América e Independiente del Valle se enfrentaram pela última vez, com a data de 6 de abril de 2022.

Por 2 x 0, a equipe do Independiente levou a melhor ao marcar com Sornoza e Billy Arce.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.