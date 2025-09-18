Onde vai passar o jogo do Manchester City x Napoli na Champions League (18/09/25)

A Liga dos Campeões está de volta e hoje, às 16h (de Brasília), é a vez do Napoli enfrentar o Manchester City fora de casa. No Estádio Etihad, em Manchester, o City de Pep Guardiola recebe o Napoli de Antonio Conte na partida de abertura da fase de grupos da Champions League.

Onde assistir – Manchester City x Napoli?

O jogo Manchester City x Napoli será transmitido ao vivo e exclusivamente pela HBO Max. A partida vai passar com exclusividade no HBO Max, serviço de streaming de entretenimento e esportes, o que significa que apenas quem é assinantes tem acesso à plataforma.

Ser assinante de uma plataforma de streaming significa pagar o valor oferecido pelo serviço todos os meses ou anualmente. Para se tornar membro da rede basta acessar o site (www.hbomax.com), encontrar a sessão de pacotes e escolher o melhor valor ao seu bolso.

O campeão italiano, Napoli, está de volta ao torneio e enfrenta um batismo de fogo contra o time de Pep Guardiola. O ex-zagueiro Kevin De Bruyne , Gianluigi Donnarumma (que recebeu aplausos e uma menção especial de Haaland ) e o ex-jogador do AC Milan, Reijnders, são todos jogadores importantes para ficar de olho em uma partida que tem um toque de Premier League.

Antonio Conte, que enfrentou Guardiola sete vezes durante sua passagem do outro lado do Canal da Mancha, entre Chelsea e Tottenham (o recorde a favor do técnico do Salento foi de 4-3), e Hojlund e McTominay (ambos ex-jogadores dos Red Devils) estão entre os jogadores a serem observados. Quanto à escalação, Beukema e Buongiorno devem ser a dupla central de defesa, considerando a lesão de Rrahmani.