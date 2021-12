Confira os confrontos dos playoffs na Liga Europa 2021/22

Em sorteio realizado na manhã desta segunda-feira, 13/12, na sede da UEFA em Nyon, na Suíça, a UEFA definiu os oito confrontos dos playoffs na Liga Europa. O encontro de Barcelona e Napoli é o destaque da tabela, prometendo muito bom futebol em campo. Confira todos os jogos dos playoffs da Liga Europa 2021/22 após o sorteio.

Quais são os confrontos dos playoffs na Liga Europa 2021/22

O mata-mata na Liga Europa vai começar. Catorze equipes disputam a fase dos playoffs em busca da oportunidade de jogar as oitavas de final até alcançar a grande final do torneio secundário da UEFA. Em sorteio realizado na manhã desta terça na Suíça, sede da entidade, os oito confrontos dos playoffs se definiram.

É importante ressaltar que a Liga Europa sofreu mudanças para esta temporada. A segunda fase será realizada entre as equipes que terminaram em segundo lugar na fase de grupos e os times que acabaram em terceiro lugar na Champions. Quem avançar, segue para as oitavas para jogar diante dos primeiros lugares.

A regra principal do sorteio da UEFA é que equipes do mesmo país e também do mesmo grupo não podem se enfrentar. Além disso, os clubes do que terminaram em segundo vão decidir em casa no jogo de volta.

Dessa maneira, confira todos os jogos dos playoffs na Liga Europa 2021/22.

Sevilla x Dinamo Zagreb

Atalanta x Olympiacos

RB Leipzig x Real Sociedad

Barcelona x Napoli

Zenit x Real Betis Bandeira

Borussia Dortmund x Rangers

FC Sheriff x Braga

Quando começa a segunda fase na Liga Europa?

Seguindo o calendário da UEFA, a primeira rodada da segunda fase vai acontecer em 17 de fevereiro de 2022, com os jogos de volta marcados para 24, uma semana depois.

É válido ressaltar que todos os jogos tem transmissão dos canais ESPN e Fox Sports na TV fechada, e pela TV Cultura na rede aberta de televisão. Além disso, o Star +, serviço de streaming da Disney, também transmite todos os confrontos ao vivo para assinantes.

Leia também:

Champions League 2021/22: veja todos os confrontos das oitavas de final