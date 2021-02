Wolfsberg x Tottenham: onde assistir ao jogo da Liga Europa (18/02)

Wolfsberg e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (18), na Puskás Aréna, na Hungria, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Wolfsberg x Tottenham: onde assistir ao jogo da Liga Europa?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

No Campeonato Austríaco o Wolfsberger ocupa a 6ª posição com vinte e quatro pontos. Dessa maneira, venceu sete jogos, empatou três e perdeu também sete. A principal meta da equipe é ocupar as primeiras posições.

Enquanto isso, o Tottenham está em 9º com trinta e seis. Ao todo, possui dez vitórias, seis empates e sete derrotas. Depois de liderar o Campeonato Inglês por semanas, caiu no rendimento e luta para recuperar o topo da tabela.

Possíveis escalações

Eliel Peretz e Mario Leitgeb, ambos meias, são baixas para o time do Wolfsberger.

Possível Wolfsberger: Kofler; Baumgartner, Henriksson, Lochoshvili; Novak, Sprangler, Taferner, Scherzer; Vizinger, Joveljić, Röcher.

O técnico José Mourinho entra em campo nesta quinta sem Serge Aurier, Reguilon e Lo Celso, todos lesionados. Já Joe Rodon não foi inscrito na competição.

Possível Tottenham: Lloris; Sanchez, Tanganga, Davies, Dier; Hojbjerg, Sissoko; Delle; Bale, Lucas; Harry Kane.

Onde vai ser o jogo entre Wolfsberg x Tottenham?

Ademais, embora o Wolfsberg seja um time austríaco, a partida desta quinta-feira (18) será na Puskás Aréna em Budapeste, Hungria, devido ao regulamento de restrição e exigências sanitárias do covid-19 na Áustria.

