Maguary x jogo do Petrolina: onde assistir ao vivo o jogo no Pernambucano – 26/01

O embate entre Maguary e Petrolina nesta quinta-feira, 26 de janeiro, será decisivo. Ambos estão na zona de rebaixamento no Campeonato Pernambucano e, por isso, vão buscar os três pontos para escaparem da degola. O jogo do Petrolina hoje é válido pela quinta rodada, às 18h30 (Horário de Brasília) no Estádio Arthur Tavares Melo.

O Campeonato Pernambucano é realizado em quatro fases: a primeira fase, segunda fase, semifinal e a final.

Treze equipes disputam a primeira fase em pontos corridos. São 13 rodadas em turno único, onde cada vitória vale três pontos e o empate um para ambos os times. O primeiro e segundo colocado avançam direto até a semifinal, enquanto do 3º ao 6º lugar vão para a segunda fase.

Os quatro últimos da tabela serão rebaixados para a segunda divisão.

A segunda fase é em partida única. Pela semifinal, o primeiro e segundo colocado disputam contra os dois vencedores da segunda fase, também em jogo único. Por fim, a final é jogada entre os dois ganhadores em ida e volta.

O jogo do Maguary x Petrolina hoje terá transmissão no Youtube às 18h30, horário de Brasília.

Nenhum canal de TV vai transmitir o jogo entre as equipes nesta quinta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano ao vivo.

O embate será exibido com exclusividade no canal da TV FPF no Youtube, ou seja, da Federação Pernambucana de Futebol.

Basta acessar o canal indicado e assistir tanto pelo computador como no aplicativo para celular, tablet e na smartv.

Data: Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Arthur Tavares Melo

TV: Sem transmissão

Online: Youtube

