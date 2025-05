Messi joga? Onde assistir Inter Miami hoje x Columbus na MLS (31/5)

Inter Miami enfrenta o Columbus Crew na noite deste sábado, 31, no no Chase Stadium, Fort Lauderdale, Flórida.

O jogo mais importante do fim de semana da Major League Soccer está chegando: o Inter Miami enfrenta o Columbus Crew neste sábado, 31. Ambas as equipes chegam a este confronto após permanecerem invictas nos jogos de meio de semana.

Jogo do Inter Miami hoje ao vivo no Brasil

O torcedor poderá assistir ao vivo o jogo do Inter Miami hoje pela AppleTV, serviço de streaming da Apple para assinantes. A partida começa às 20h30, no Chase Stadium, Fort Lauderdale, Flórida. Com três gols nos últimos dois jogos, Messi quer voltar a repetir o feito pelo Inter Miami nesta noite.

O Inter venceu o Montreal por 4 a 2, com dois gols de Lionel Messi e Luis Suárez cada, enquanto o Nashville segurou o Columbus Crew em um empate por 2 a 2. O Inter está atualmente na 7ª posição na tabela, enquanto o Columbus Crew chega a este confronto na 5ª posição em sua classificação atual.

Inter Miami

O nome que atualmente atrai a atenção global para a Major League Soccer, o Inter, parece estar em uma fase muito melhor do que a que apresentou no início da temporada. Como mencionado anteriormente, a atuação de seus craques na última partida contribuiu significativamente para o seu embalo, mas eles ainda precisam melhorar sua defesa. O embalo recente, somado à torcida da casa, certamente será um dos fatores decisivos para a formação da tabela após este jogo.

Columbus Crew

O Columbus Crew teve um bom início de temporada e busca manter o bom momento, apesar do empate no meio da semana contra o Nashville, em casa. Atualmente, o time tem um retrospecto de sete vitórias e seis empates na competição até o momento. Mas seu desempenho ofensivo tem sido bastante decente. Um bom resultado no fim de semana pode consolidar sua posição na liga na metade superior da tabela.