México x Estados Unidos: onde assistir, horário e escalações (24/03)

Em competição acirrada, equipes disputam no octógono final das Eliminatórias da Concacaf

Nesta quinta-feira, México e Estados Unidos entram em campo a partir das 23h, pela 12ª rodada do octógono das Eliminatórias da CONCACAF no Estádio Azteca, em Cidade do México. Dessa maneira, confira quais são os detalhes e onde assistir México x Estados Unidos ao vivo.

Equipes estão empatadas no número de pontos, onde o vencedor terminará a rodada com 24 pontos atrás do Canadá na liderança.

Onde assistir México x Estados Unidos ao vivo

O jogo entre México e Estados Unidos hoje terá transmissão no ESPN 4 e Star +, a partir das 23h, pelo horário de Brasília, em todo o país com transmissão exclusiva.

O canal da ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, o torcedor também tem acesso a transmissão do jogo desta quinta-feira através do serviço de streaming Star +.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações do jogo do México x Estados Unidos hoje

O time do México faz uma campanha excelente nas Eliminatórias da Concacaf este ano. Disposto a dar o seu melhor para chegar de maneira direta até o Mundial de novembro, o elenco se mantém em terceiro lugar com 21 pontos, ou seja, marcou o total de seis vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Se vencer hoje, assume a vice-liderança, ficando atrás do líder Canadá.

Provável México: Ochoa, Domínguez, Montes, Araujo, Arteaga, Rodríguez, Guardado, Herrera, Lozano, Jiménez e Vega

Enquanto isso, o time dos Estados Unidos aparece em segundo lugar com o mesmo número de pontos que o seu rival do jogo de hoje, 21. Dessa maneira, precisa se esforçar o dobro para conter o adversário, um dos favoritos no octógono, para conquistar a vaga e, na última rodada, assumir a liderança, torcendo também por um tropeço do Canadá.

Provável Estados Unidos: Turner, Cannon, Zimmerman, Robinson, Antonee Robinson, Acosta, De La Torre, McKennie, Weah, Pepi e Pulisic

Jogos das Eliminatórias hoje

Quantos jogos serão realizados nesta quinta-feira pela 12ª rodada no octógono final das Eliminatórias da Concacaf, isto é, pela América do Norte, Central e Caribe. Somente três equipes garantem a vaga direta para o Mundial, enquanto uma vai para a repescagem intercontinental.

Jamaica x El Salvador – 20h05

Panamá x Honduras – 22h05

México x Estados Unidos – 23h

Costa Rica x Canadá – 23h

